5:3 und nun 1:1 - Draisaitl dreimal auf dem Scoreboard

Leon Draisaitl hat am Freitag im zweiten Play-off-Spiel der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames beim 5:3-Sieg entscheidend zum Ausgleich in der Serie beigetragen.

Ein Tor und zwei Vorlagen gelangen Draisaitl genau wie seinem Teamkollegen Duncan Keith, der die Oilers nach der Vorbereitung des Kölners beim kanadischen Duell nach schwachem Start und zwei Gegentreffern (Michael Stone, 4., Brett Ritchie, 7.) auf Vorlage des Kölners noch im ersten Drittel heranbrachte (14.).

McDavid und Bouchard gleichen aus

Zwar stellte Tyler Toffoli in Überzahl zu Beginn des zweiten Abschnitts den alten Vorsprung wieder her (23.), doch in dem wie schon in Spiel eins (9:6) erneut hitzigen Duell kam Edmonton auf Touren und egalisierte nach Draisaitls zweitem Assist durch Connor McDavids sechstes Play-off-Tor (24.) und Evan Bouchard (36.).

Draisaitl setzt den Schlusspunkt

Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, Zach Hyman erzielte in Unterzahl die erste Führung der Oilers (51.). Letztlich war es Draisaitl, der einen Konter zum 5:3 veredelte (53.) und damit den Flames den Zahn zog.

Keith lobte am Ende die "großartige Teamleistung" und die Moral: "Sie haben einen guten Start gehabt, aber wir wussten, dass wir wieder zurückkommen können." Am Sonntag und am Dienstag dürfen die Oilers nun zweimal zu Hause ran.

Hurricanes führen 2:0

In der vorausgehenden Begegnung holten die Carolina Hurricanes den zweiten Sieg gegen die New York Rangers und führen in der Serie 2:0. Die Hurricanes blieben dadurch in den Play-offs in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. Auswärts wartet das Team allerdings noch auf einen Sieg und bekommt am Sonntag in New York die nächste Gelegenheit.