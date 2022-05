5:3 nach 0:3: Panthers lassen die Caps zittern

Bislang konnte sich nur die Colorado Avalanche das Ticket für die nächste Runde in den Play-offs in der NHL sichern, Pittsburgh verpasste den Sprung in New York. Washington verspielte ein 3:0 und muss zittern.

Gleich mit 3:0 führte Washington in Florida, den dritten Sieg in der Serie feierten am Ende aber die Panthers. Die glichen noch im Mitteldrittel mit drei Treffern aus, ehe Carter Verhaeghe mit seinem zweiten Treffer Florida erstmals in Führung brachte (44.). Claude Giroux machte das Comeback der Panthers mit dem 5:3 perfekt. "Die Dinge laufen im Moment ziemlich gut für mich und das Team", freute sich Verhaeghe. "Wir liegen 3:2 vorne. Wir haben zwei Chancen, um noch ein Spiel zu gewinnen, also sieht es ziemlich gut aus."

Pittsburgh hatte alle Trümpfe in New York in der Hand, der nötige vierte Sieg in der Serie Best-of-Seven wurde aber verpasst. Bis zur 36. Minute führten die Penguins mit 2:0, gaben dann das Spiel aber binnen 162 Sekunden her. Adam Fox, Alexis Lafreniere und Jacob Trouba drehten für die Rangers das Spiel. Jake Guentzel erzielte mit seinem zweiten Treffer zwar noch das 3:3, aber ohne Superstar Sidney Crosby, der sich verletzt hatte, kassierte Pittsburgh noch zwei Tore von Filip Chytil (43.) und Ryan Lindgren (60.), der ins leere Tor traf. "Der vierte Sieg ist immer der schwierigste", meinte Penguins-Doppeltorschütze Guentzel. Spiel sechs geht wieder in Pittsburgh über die Bühne. Dort haben die Penguins den Rangers zweimal sieben Tore eingeschenkt (7:4, 7:2).

Mit 3:2 in der Serie führt auch Calgary, das nach Rückstand 3:1 gegen Dallas gewann.

