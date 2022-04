5:2 gegen Vreden: Die Sportfreunde Siegen beseitigen alle Zweifel

Die Sportfreunde Siegen sind nun auch zu 100 Prozent sicher in der Aufstiegsrunde, weil sie am Donnerstag das Wiederholungsspiel gegen die SpVgg Vreden mit 5:2 gewannen.

Allzu große Zweifel gab es nicht mehr, dass die Sportfreunde Siegen in die Aufstiegsrunde einziehen. Doch vor dem wegen eines Flutlichtausfalls notwendig gewordenen Wiederholungsspiels geisterte dennoch das - zugegeben sehr unrealistische - Szenario im Raum, dass Vreden mit einem 8:0-Sieg doch noch das Starterfeld der Auf- und Abstiegsrunde verändern könnte.

In der 11. Minute ging die Spielvereinigung durch Hinkelmann auch in Führung. Doch zum großen Schützenfest taugte der Treffer nicht, da die Sportfreunde durch Fünfsinn schon bald die passende Antwort parat hatten (15.). Trotzdem, beide Teams wollten sich natürlich eine möglichst gute Ausgangsposition für die Rest-Saison verschaffen, was Vreden zunächst besser machte und durch Hinkelmann erneut in Front kam (38.). Die Heimelf konnte sich allerdings auf Fünfsinn verlassen, der quasi im Gegenzug zum 2:2 traf. Noch vor der Pause ging Siegen durch Mosch in Führung. Im zweiten Durchgang brauste der ehemalige Zweitligist ungestört auf der Siegerstraße. Harrer und Koc legten weitere Treffer nach.