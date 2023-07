5:2 auf Schalke: Bocholt stürmt an die Spitze - Wiedenbrück schlägt RWO - Neulinge erfolgreich

Bereits am Freitag durfte Wuppertal im Auftaktspiel spät noch jubeln. Samstags feierte mit Rödinghausen ein weiterer Titelkandidat einen erfolgreichen Auftakt, während Oberhausen in Wiedenbrück gleich einen Dämpfer kassierte. Tabellenführer ist vorerst Bocholt, das auf Schalke deutlich gewann. Siegreich waren auch die Neulinge Velbert und Wegberg-Beeck.

Szeleschus lässt Wiedenbrück jubeln

Wenig überraschend dominierte Rot-Weiß Oberhausen das Spiel in Wiedenbrück. Die Gäste erspielten sich einige gute Gelegenheiten, allerdings fehlte die letzte Konsequenz. Die Heimelf versuchte dem Druck der Kleeblätter standzuhalten, verteidigte meist geschickt und hatte im ersten Durchgang nach einer Standardsituation selbst die Chance zur Führung, Benz parierte gegen Aboagyes aber glänzend. Nach der Pause war es durchaus ein offenes Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach über eine Stunde zappelte der Ball dann auch im Netz. Szeleschus fasste sich von rechts ein Herz und traf satt zur Wiedenbrücker Führung in den Knick (62.). Oberhausen rannte in der Schlussphase an, kam aber nicht mehr entscheidend vor das gegnerische Tor. Es blieb beim knappen 1:0 für die Gastgeber und beim ersten Dämpfer für RWO.

Wegberg-Beeck gelingt Comeback

Der FC Wegberg-Beeck machte es bei seiner Rückkehr in die Regionalliga nicht schlecht. Vor allem im zweiten Durchgang dominierte er die Partie gegen Düsseldorf II. Der Aufsteiger kam zu einigen guten Chancen. Für die Erlösung sorgte schließlich Braun Mitte der zweiten Hälfte mit dem einzigen Treffer des Tages (74.).

Rödinghausen schlägt kämpfendes Ahlen

Ahlen zeigte sich im Gegensatz zur Schlussphase der vergangenen Saison stark verändert. RWA kämpfte und ließ im ersten Durchgang kaum Chancen der Gastgeber zu. Im Stile einer Spitzenmannschaft nutzte Rödinghausen jedoch seine einzige gefährliche Möglichkeit zur Führung. Kurzen kam im Strafraum gegen Lanfer zu Fall, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, Schuster verwandelte sicher rechts unten (22.). Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Ahlen bis auf einen Freistoß von Tankulic, der an den Pfosten klatschte, offensiv kaum in Erscheinung trat. Auch nach der Pause waren Möglichkeiten hüben wie drüben eher Mangelware. Einmal wurde es für Rödinghausen gefährlich, als Andzouana im Strafraum zu Boden ging. Diesmal blieb die Pfeife jedoch stumm. In den Schlussminuten machte der SVR dann den Deckel drauf. Töpken staubte nach einen Freistoß, den Ackermann nur prallen ließ, zum 2:0-Endstand ab (82.).

Schalke II geht gegen Bocholt baden

Als zumindest unnötig kann man die Niederlage der Schalker U 23 gegen Bocholt beschreiben. Königsblau war zunächst spielbestimmend, wusste damit aber nichts anzufangen. In der 14. Minute foulte Talabidi dann Lorch im Strafraum, Fakhro blieb beim fälligen Elfmeter eiskalt und brachte die Gäste in Führung. Nach einer halben Stunde näherte sich Schalke dann aber allmählich dem Bocholter Tor an. Topp köpfte in der 35. Minute schließlich zum 1:1 ein. Kurz vor der Pause gab es dann Parallelen zur Zweitliga-Eröffnung der Schalker Profis am Freitag, als Bokake als letzter Mann seinen Gegenspieler umriss und dafür Rot sah. Den fälligen Freistoß setzte Campmann zum 2:1 für Bocholt in die Maschen (43.). Nach dem Seitenwechsel war Bocholt bestrebt, den dritten Treffer nachzulegen, was Windmüller in der 64. Minute mit dem Kopf auch gelang. Doch es blieb spannend, weil Beckert auf Bocholter Seite zwei Zeigerumdrehungen später die Ampelkarte sah und Castelle den fällig Freistoß ebenfalls im Tor unterbrachte. Poepperl vergab eine knappe Viertelstunde vor dem Ende den Ausgleich, Fox parierte stark. Das war's dann aber auch offensiv von den Knappen. Ein Doppelschlag der Gäste durch Atmaca (82.) und Fakhro (84.) sorgte schließlich in den Schlussminuten für die Entscheidung. Endstand 2:5.

Düren gewinnt dank Geimer-Doppelpack in Gladbach

Der Fohlen-Nachwuchs verbuchte gegen Düren mehr Ballbesitz, die Mannschaft von Boris Schommers stand hinten aber geschickt und ließ nicht viel zu, nutze zudem die Fehler der Gladbacher eiskalt aus. In der 9. Minute patzte Keeper Brülls, als er versuchte, mit dem Kopf zu klären. Geimer nahm die Steilvorlage dankend an. Beim 2:0 war der Keeper dann machtlos, Geimer musste diesmal im Zwei-gegen-eins nur noch einschieben (43.). Im zweiten Durchgang war Gladbach zunächst spielbestimmend, zwingende Torchancen zum Anschluss hatte der Bundesliga-Nachwuchs aber selten. Die dickste Gelegenheit bis dato vergab Schroers frei vor Theissen nach knapp einer Stunde. Anschließend war Düren dem nächsten Treffer näher. Erst in der 81. Minute gelang der Heimelf der Anschluss via Elfmeter. Lieder verwandelte nach Foul von Theissen an Naderi. In den letzten Minuten gab es vielversprechende Abschlüsse auf beiden Seiten, es blieb aber beim 2:1 für Düren.

Mehr zur Regionalliga WEst Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Neuling Velbert schlägt Lippstadt

Gegen die Gäste aus Lippstadt war Neuling Velbert im ersten Durchgang phasenweise klar tonangebend und erspielte sich auch die ein oder andere Möglichkeit. Oftmals fehlte dem Aufsteiger jedoch die Präzision in der vorletzten Aktion. So ging es mit einem 0:0, mit dem vor allem der SVL gut leben konnte, in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn änderte sich am Geschehen nichts, nur dass Velbert nun seine Chancen nutzte. Pazurek sorgte nach einer Flanke mit dem Kopf für großen Jubel bei den Gastgebern (67.). Hemcke brachte in der 84. Minute nach einer tollen Kombination den Auftaktsieg schließlich endgültig unter Dach und Fach.

Wuppertal dreht Partie vor Top-Kulisse

27.300 Zuschauer wurden am Freitag auf dem Tivoli gesichtet - die Partie mit den zweitmeisten der Geschichte der Regionalliga West. Auf dem Feld bekamen die Anhänger der Alemannia aus Aachen und des Wuppertaler SV im offiziellen Eröffnungsspiel der neuen Saison lange Magerkost zu sehen: Die Heimelf führte zur Pause durch ein Eigentor von Demming, der eine Freistoßflanke mit dem Knie ins Tor bugsierte (20.), mit 1:0. In Durchgang zwei zeigte sich Wuppertal in Rückstand engagiert, aber lange glücklos, ehe schon in der Nachspielzeit nach einem Foul von Aachen-Keeper Johnen an Benschop der Strafstoß-Pfiff erfolgte. Das Foul geschah zwar außerhalb des Strafraums, Marceta war das aber egal, er traf zum 1:1 (90.+3). Drei Minuten später stand Wuppertal dann endgültig Kopf, als Schweers mit selbigem tatsächlich noch der 2:1-Siegtreffer gelang.