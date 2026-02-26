5, 1, 4, 3, 2: Bielefelds knüppelharte Wochen

Acht Punkte holte Arminia Bielefeld an den sechs vergangenen Spieltagen, als es ausschließlich gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte Konkurrenz ging. Serienmäßig geht es auch in den nächsten Wochen weiter - nun allerdings folgen Duelle mit dem aktuellen Spitzenquintett.

Die Ausbeute der Bielefelder (27 Punkte) in der Serie von sogenannten "Sechs-Punkte-Spielen" gegen die direkte Abstiegskonkurrenz hätte besser sein können, die Bilanz war mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen ausgeglichen. Ärgern wird sich der DSC wohl vor allem über die 1:2-Niederlage in Fürth am letzten Spieltag - mit einem Dreier hätten die Schützlinge von Mitch Kniat nicht nur die 30-Punkte-Marke geknackt, sondern auch ein größeres Polster auf Relegationsplatz (Magdeburg, 23) und die Abstiegsplätze (Dresden, Fürth, 22) schaffen können.

Tabellenrang elf wirkt so nur auf den ersten Blick komfortabel. Denn es folgen weitere Wochen der Wahrheit, nun allerdings gegen höchst aufstiegsambitionierte Klubs, die sich von Spitzenreiter Schalke (46) bis zum Fünften aus Hannover (42) eng zusammengerottet und sicherlich keine Punkte zu verschenken haben.

Die Top 5 der Liga warten

Als erste von fünf aufeinanderfolgenden, allesamt anspruchsvollen Aufgaben steht das Heimspiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hannover auf dem Programm. Danach wartet auf die Arminia das Gastspiel auf Schalke und das Ostwestfalenderby wieder vor heimischer Kulisse gegen den aktuellen Vierten aus Paderborn. Der Reise zum Dritten aus Elversberg folgt dann der Heimauftritt gegen den derzeitigen Zweiten Darmstadt.

Für die Arminia verheißt dies kein Zuckerschlecken, auch mit Blick auf die Hinspiele: Vier Zähler waren da die Punkteausbeute des Aufsteigers. Der Vorsprung nach ganz unten könnte an den nächsten fünf Spieltagen schnell wieder schmelzen.

Anreise auf die Alm erschwert - Gelbsperren drohen

Für die Fans wird der Weg zum Stadion je nach Entfernung komplizierter werden. Denn am Freitag, 27. Februar, und Samstag, 28. Februar 2026, wird aufgrund eines zweitägigen Warnstreiks der öffentliche Nahverkehr in Bielefeld erheblich eingeschränkt sein. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten von moBiel zu einem Arbeitskampf aufgerufen.

Kampf wird sicherlich auch das Stichwort für die Arminia sein, bei der allerdings drohende Gelbsperren zum steten Wegbegleiter werden: In Benjamin Boakye, Joel Grodowski, Tim Handwerker, Christopher Lannert, Monju Momuluh und Stefano Russo ist gleich ein Sextett mit vier Gelben Karten vorbelastet.