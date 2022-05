5:0 gegen Heerenveen: Ajax verteidigt die Meisterschaft

Ajax Amsterdam ist erneut niederländischer Meister. Am Mittwochabend gewann die Elf von Trainer Erik ten Hag mit 5:0 gegen den SC Heerenveen und verteidigte damit ihren Titel in der Eredivisie.

Als Schiedsrichter Allard Lindhout am Mittwochabend zum letzten Mal in seine Pfeife pustete, als es Ajax Amsterdam also geschafft hatte, da liefen die Ersatzspieler des alten und neuen Meisters in rot-weißen Trikots aufs Feld. Darauf: die Rückennummer 36 und der Schriftzug "kampioen", das niederländische Wort für "Champion".

36 Mal hat Ajax nun schon die Eredivisie gewonnen, weitaus häufiger als jeder andere Klub in den Niederlanden. Dieses Mal, als der Titel erneut nach Amsterdam ging, da war es lange Zeit ein äußerst knappes Rennen, das sich die Mannschaft von Erik ten Hag mit der PSV Eindhoven lieferte - am Ende aber ging die Meisterschaft erneut an Ajax.

Ajax ist ungemein effektiv

Das entscheidende Spiel am Mittwochabend war zwar kein glanzvolles, dennoch bestach der alte und neue Titelträger auch gegen Heerenveen mit seiner Klasse. Im ersten Durchgang erarbeitete sich Ajax nur drei Torchancen - nutzte diese aber allesamt. Erst traf Tagliafico (19.), dann Berghuis (33.), ehe auch der ehemalige Frankfurter Haller vom Elfmeterpunkt erfolgreich war (38.).

Heerenveen hatte lange Zeit gut verteidigt, lag zur Halbzeit aber dennoch aussichtslos zurück. Nach dem Seitenwechsel hätte Berghuis recht zügig für noch klarere Verhältnisse sorgen können (49.), dann musste Stekelenburg auf der anderen Seite zum ersten Mal eingreifen (72.), ehe der eingewechselte Kudus an der Heerenveener Latte scheiterte (75.).

In der Schlussphase wurde es dann doch noch deutlicher: Brobbey markierte per Abstauber das 4:0 (85.), fünf Minuten später setzte Alvarez den Schlusspunkt, als er den Fuß in einen Brobbey-Schuss hielt und den Ball unter die Latte lenkte - 5:0 (90.).

