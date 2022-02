5:0 - doch Guardiola unzufrieden: "Einige Spieler unter ihren Möglichkeiten"

Manchester City hat eindrucksvoll bewiesen, warum sie heißer Anwärter für den Champions-League-Titel sind. Dennoch wirkten Spieler und Trainer nicht wirklich zufrieden.

4:0 führten die Skyblues gegen Sporting Lissabon nach 45 Minuten - höher führte in der K.-o.-Runde der Champions League noch nie ein Auswärtsteam zur Pause. Nur ein weiterer gebrochener Rekord der englischen Übermannschaft, die aktuell nicht schlagbar scheint.

Die letzte Niederlage liegt bereits über zwei Monate zurück und passierte im sportlich nicht mehr relevanten Gruppenspiel gegen Leipzig, seitdem gab es zwölf Siege und ein Remis, zuletzt spielten die Citizens außerdem dreimal in Serie zu Null.

"Es gibt eine Regel im Fußball..."

Und dennoch wurde man bei der Machtdemonstration in Lissabon das Gefühl nicht los, dass Trainer Pep Guardiola nicht so recht glücklich war mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Immer wieder diktierte er von außen, tigerte in seiner Coaching-Zone herum - und bestätigte den Eindruck nach dem Spiel bei "BT Sport": "Einige Spieler sind heute unter ihren Möglichkeiten geblieben", so der Spanier, der ausführte: "Wir haben einfache Bälle verloren. Es gibt eine Regel im Fußball - wenn du den Ball hast, gib ihn nicht mehr her. Wir haben das heute oft nicht befolgt. Wir müssen uns verbessern."

"Wir können es besser"

Nicht nur er, auch Bernardo Silva, der von der UEFA zum Spieler des Spiels gekürt wurde und zwei Treffer erzielte, pflichtete seinem Trainer bei: "Wir waren in der ersten Halbzeit eigentlich nicht gut genug, um 4:0 zu führen. Ich denke, wir können es besser."

Bei aller Kritik zeigte sich Guardiola dennoch "unglaublich glücklich" über das Resultat, betonte aber ein weiteres Mal: "Die Spieler kennen mich. Wir müssen weiterarbeiten, wir müssen es besser machen. Wir können es besser." Dem Rückspiel am 9. März dürfte Sporting sorgenvoll entgegensehen.