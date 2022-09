49ers vs. Rams und zahnlose Raiders: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die NFL hat mächtig an Fahrt aufgenommen, auf der Strecke geblieben sind bislang die Las Vegas Raiders. Geht es nun aufwärts für Derek Carr & Co.? Und worauf darf sich der Zuschauer darüber hinaus beim Kracher zwischen 49ers und Rams einstellen? Darum geht es in der neuen Folge "Icing the kicker". Jetzt reinhören!

Week 4 steht vor der Tür - und damit auch der Beginn der europäischen Gastspiele. Los geht es an diesem Sonntag um 15.30 Uhr, wenn sich in London die New Orleans Saints (1:2) um einen wankelmütigen Quarterback Jameis Winston und die Minnesota Vikings (2:1) gegenüberstehen. Wer macht das Rennen, welches Team untermauert die Play-off-Ansprüche vor tosenden Fans?

Unter anderem dieser Frage geht das Icing-Panel um Moderator Alex "Kucze" von Kuczkowski, Footballerei-Experte Coach Shuan und den kicker-Redakteuren Markus "Grille" Grillenberger und Thomas Müller in der neuesten Folge nach. "Thommy" feiert dabei in dieser Episode seine Feuertaufe am Icing-Mikrofon.

Auch zu weiteren Duellen gibt die Podcast-Crew Meinungen ab. Auf was darf sich der Football-Zuschauer beim Vergleich zwischen den mit 3:0 gestarteten Eagles mit den guten und bei 2:1 stehenden Jaguars freuen? Einzug findet auch die spannende Paarung zweier schwächelnder Teams - Las Vegas Raiders (0:3) vs. Denver Broncos, die trotz einer schwachen Offense um Star-Neuzugang Russell Wilson in der AFC West mit 2:1 führen.

Die großen Highlight-Spiele zu Sunday Night und Monday Night dürfen zu guter Letzt auch nicht fehlen: Wie viel Spektakel bieten die zuletzt schwächelnden Offensivreihen der Tampa Bay Buccaneers (2:1) und der Kansas City Chiefs (2:1)? Wie viel Glanz versprühen die Aushängeschilder Tom Brady und Patrick Mahomes hierbei? Und wie knapp wird es beim kalifornischen Kracher zwischen 49ers und Rams zum Abschluss von Week 4? Die großen Stichworte hier: "Jimmy G" & Kyle Shanahan vs. Matt Stafford & Sean McVay.

Der Podcast erscheint seit Beginn der neuen Regular Season immer wöchentlich. Die neue Ausgabe gibt es dabei immer donnerstags - als perfekte Vorbereitung auf das Wochenende in der NFL.

