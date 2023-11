49ers und Cowboys dominieren an Thanksgiving - Bland bricht Uralt-Rekord

Die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys haben an Thanksgiving ihre hohen Ambitionen mit deutlichen Siegen eindrucksvoll untermauert. In Dallas bestimmte im Anschluss vor allem ein Cornerback die Schlagzeilen.

Die San Francisco 49ers haben ihre Vormachtstellung in der NFC West untermauert. Das wichtige Division-Duell mit dem größten Rivalen aus Seattle gewann das Team aus Kalifornien im letzten von drei Thanksgiving-Spielen weitgehend ungefährdet mit 31:13. Während vor allem die Defense einen exzellenten Tag erwischte und Seahawks-Quarterback Geno Smith mit konstantem Druck kaum Luft zum Atmen ließ, dominierten offensiv vor allem Wide Receiver Deebo Samuel und Running Back Christian McCaffrey. Die beiden vielseitigen Profis steuerten einen (Samuel) beziehungsweise zwei (McCaffrey) Rushing Touchdowns zum deutlichen Sieg bei.

Der einzige Touchdown der Seahawks gelang bezeichnenderweise der Defense mit einem Pick Six von Linebacker Jordyn Brooks im dritten Viertel. So durfte sich Seattle zwischenzeitlich noch einmal leise Hoffnungen machen, die aber spätestens 49ers-Quarterback Brock Purdy mit einem 28-Yard-Touchdown auf Wide Receiver Brandon Aiyuk wieder zerstörte. Die Seahawks (6-5) müssen damit (auch durch den überraschenden Sieg der Green Bay Packers im frühen Thanksgiving-Spiel) wieder um ein Play-off-Ticket fürchten, San Francisco (8-3) setzt sich in der NFC West hingegen ab und hat einen großen Schritt in Richtung erneute Play-off-Teilnahme gemacht.

Ebenfalls bei 8-3 stehen nun die Dallas Cowboys, die bereits zuvor in ihrem traditionellen Thanksgiving-Spiel ihre starke Verfassung unterstrichen und den Washington Commanders beim 45:10 nicht den Hauch einer Chance ließen. Angeführt wurde "America's Team" vom wieder einmal überragenden Quarterback Dak Prescott, der seine Top-Form mit gleich vier Passing Touchdowns fortsetzte, davon einen auf den ehemaligen ELF-Spieler Kavontae Turpin.

Für den größten Knall sorgte aber der letzte Touchdown des Spiels, als dieses längst entschieden war. Tief im vierten Viertel fing Cowboys-Cornerback DaRon Bland einen Pass von Commanders-Quarterback Sam Howell ab und trug ihn zum 63-Yard-Interception-Return in die Endzone zurück. Es war bereits Blands fünfter "Pick Six" in der laufenden Saison - so viel schaffte in der NFL-Historie noch kein anderer Spieler in einer Saison. Zuvor hatte Bland sich den Rekord mit Ken Houston (Houston Oilers, 1971), Jim Kearney (Kansas City Chiefs, 1972) und Eric Allen (Philadelphia Eagles, 1993) geteilt. Und Bland hat sogar noch sechs Spiele, um den Rekord noch weiter auszubauen.

Während die Cowboys durch die erneute Machtdemonstration sich zu einem der Top-Favoriten auf den Super Bowl mausern, wackelt bei den Commanders (4-8) der Sitz von Head Coach Ron Rivera immer mehr. Bereits vor der Partie hatte es Entlassungsgerüchte um ihn gegeben, nach der nächsten Klatsche könnten die neuen Besitzer des Hauptstadtteams nun in der anstehenden Bye Week einen Trainerwechsel vornehmen.