49ers-Legende Gore und Kult-Quarterback Fitzpatrick treten zurück

Zwei sehr unterschiedliche NFL-Karrieren sind in der Nacht auf Freitag zu Ende gegangen: Ryan Fitzpatrick und Frank Gore haben ihre Rücktritte vom Football bekanntgegeben.

Frank Gore, der dritterfolgreichste Läufer der NFL-Geschichte, hat seine lange Karriere am Donnerstagabend als Spieler seines langjährigen Teams, den San Francisco 49ers beendet. Hierfür unterschrieb er einen Ein-Tages-Vertrag. "Er verlässt die NFL als einer der besten Spieler aller Zeiten", sagte Jed York, Mitbesitzer der 49ers, bei der Rücktrittszeremonie über den Runningback, den das Team aus Kalifornien vor 17 Jahren gedraftet hatte.

Nachdem Gore, der im College in seiner Heimat in Florida gespielt hatte, in der dritten Runde des NFL-Drafts 2005 ausgewählt wurde, schaffte er in seiner zweiten Saison in San Francisco seinen Durchbruch und wurde im gleichen Jahr direkt in den Pro Bowl gewählt. Diesem frühen Erfolg ließ er vier weitere Pro-Bowl-Nominierungen (2009, 2011, 2012, 2013) und einen Trip in den Super Bowl im Jahr 2012 folgen, wo die 49ers allerdings den Baltimore Ravens unterlagen. Von 2005 bis 2014 war Gore für San Francisco aktiv, danach folgten im Herbst seiner Laufbahn noch Engagements bei den Indianapolis Colts, den Miami Dolphins, den Buffalo Bills und den New York Jets. In seiner Karriere erlief der mittlerweile 39-Jährige 16.000 Yards und 81 Touchdowns, nur die beiden Hall of Fame-Spieler Emmitt Smith und Walter Payton konnten mehr Raumgewinn am Boden erzielen.

"Fitzmagic" bald im Fernsehen?

Ryan Fitzpatricks Rücktritt war im Vergleich, passend zu seiner aktiven Laufbahn, deutlich ruhiger: Fred Jackson, ehemaliger Mitspieler des Quarterbacks bei den Buffalo Bills veröffentlichte lediglich eine Textnachricht des 39-Jährigen und gratulierte ihm zu seiner Karriere. Im Gegensatz zu Gore war Fitzpatrick, von seinen Fans "Fitzmagic" getauft, nur selten der Star eines Teams und entwickelte sich dennoch bei allen seiner vielen Stationen zum Publikumsliebling.

Nach vier Jahren am berühmten Harvard College wurde Fitzpatrick mit dem 250. Pick in der siebten Runde des NFL-Drafts 2005 von den Rams ausgewählt, die zu dieser Zeit noch in St. Louis ansässig waren. Nur zwei Jahre später wurde er im Tausch für einen Siebtrunden-Pick an die Cincinatti Bengals abgegeben, bevor Engagements bei den Buffalo Bills, den Tennessee Titans und den Houston Texans folgten. Das beste Jahr seiner Karriere hatte "The Beard" dann 2015 für die New York Jets, die er zu zehn Siegen führte und die meisten Touchdowns in einer Saison in der Franchise-Geschichte der Jets erzielte. Trotz der guten Bilanz verpassten die Jets die Play-offs, ein Erfolg, der dem Quarterback über alle 17 Jahre seiner NFL-Karriere verwehrt bleiben sollte.

In den späteren Jahren seiner Laufbahn spielte Fitzpatrick noch für die Tampa Bay Buccaneers, die Miami Dolphins und zuletzt das Washington Football Team, wurde jedoch immer wieder von schweren Verletzungen ausgebremst. "Fitzmagic" beendet seine Karriere mit 34.990 Passing Yards und 223 Touchdowns bei 169 Interceptions. Dem Football wird er vermutlich dennoch erhalten bleiben, Gerüchten zufolge soll der 39-Jährige kurz vor einem Engagement als Kommentator bei Amazon Prime Video stehen.