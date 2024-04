49-Punkte-Blowout gegen die Mavs: Thunder holen Platz 1 - Suns in den Playoffs

Am letzten Spieltag der Regular Season der NBA waren auch in der Western Conference noch einige Entscheidungen offen. Feiern durften am Ende vor allem die Oklahoma City Thunder und die Phoenix Suns.

Die jungen Wilden der Oklahoma City Thunder haben sich mit einem 135:86-Blowout-Sieg gegen die Dallas Mavericks den ersten Platz in der Western Conference gesichert. Die Mavs, die bereits als Fünftplatzierter im Westen feststanden, schenkten das Spiel her, schonten unter anderem Luka Doncic, Kyrie Irving und Maxi Kleber und schickten eine B-Mannschaft auf das Parkett.

Die Thunder dagegen machten von Beginn an Ernst, entschieden das zweite Viertel dann mit 43:19 für sich - damit war das Spiel gelaufen. Shai Gilgeous-Alexander war mit 15 Punkten teamintern bereits bester Scorer, stand aber auch nur 16 Minuten auf dem Parkett, bevor er ebenfalls geschont wurde.

Oklahoma City, das genau wie die Orlando Magic im Osten erstmals seit 2020 wieder in den Playoffs dabei ist, trifft damit in der ersten Runde auf den 8-Seed, der erst im Play-in ausgespielt wird. Dort trifft der Sieger aus dem Duell Neunt- gegen Zehntplatzierter - Sacramento Kings gegen Golden State Warriors - gegen den Verlierer aus dem Duell Siebter gegen Achter.

Lakers gewinnen - und schicken New Orleans ins Play-in

Das müssen die New Orleans Pelicans gegen die Los Angeles Lakers bestreiten - ein Duell, das es auch am letzten Spieltag der Regular Season am Sonntagabend zu bestaunen gab. Die Lakers gewannen angeführt von Anthony Davis (30 Punkte, 11 Rebounds) und LeBron James (28, 11 und 17 Assists) mit 124:108. Eine starke erste Halbzeit brachte den 17-maligen Champion auf die Siegerstraße.

Für die Pelicans hat diese Niederlage, die erste nach zuvor vier Siegen in Serie, bittere Konsequenzen. Da zeitgleich die Phoenix Suns mit 125:106 gegen die Minnesota Timberwolves gewannen, kletterte Phoenix in der Tabelle an New Orleans vorbei auf Platz 6 - auf den letzten sicheren Playoff-Platz. Die Pelicans belegen nun Rang 7 und müssen eben ins Play-in, das vom 16. bis 19. April stattfindet.

Derweil machten die Denver Nuggets mit einem 126:111-Sieg gegen die Memphis Grizzlies Platz 2 im Westen perfekt. Der amtierende Champion trifft damit in der am kommenden Wochenende beginnenden ersten Playoff-Runde auf den 7-Seed, also den Gewinner aus dem Play-in-Duell zwischen den Lakers und Pelicans. Die Timberwolves treffen als Drittplatzierter im Westen auf die Suns, das Erstrunden-Matchup zwischen den Los Angeles Clippers und Mavs stand bereits zuvor fest.