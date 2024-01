47 Spieler von deutschen Klubs beim Finalwochenende der Handball-EM

Bei der bevorstehenden Handball-EM 2024 in Deutschland haben nicht nur die DHB-Akteure eine Heim-EM. Auch bei anderen Nationen finden sich zahlreiche Spieler aus den Topligen in Deutschland - sogar bis in die vierte Liga. handball-world gibt einen Überblick.

24 Teams sind für die Handball-Europameisterschaft 2024, die vom 10. bis zum 28. Januar in Deutschland ausgetragen wird, qualifiziert und haben vor dem Start ihre Kader immer weiter reduziert. 111 der verbliebenen Spieler sind dabei in Deutschland aktiv.

Blickt man auf die deutschen Ligen stellt der SC Magdeburg stellt dabei am meisten Spieler für die Handball-Europameisterschaft. Insgesamt 15 Spieler des SCM sind im Januar für ihre Nationalmannschaften aktiv. Dahinter folgen der THW Kiel mit insgesamt 11 EM-Spielern und von dere SG Flensburg-Handewitt nehmen neun Spieler an der EM teil.

Von den 111 EM-Spielern, die in Deutschland aktiv sind, sind 95 Spieler in der ersten Handball-Bundesliga aktiv. Dazu sind 12 Zweitligaspieler, ein Drittligaspieler und ein Viertligaspieler in den Kadern der EM-Teilnehmer zu finden.

1. Bundesliga

SC Magdeburg (15)

Lukas Mertens (GER), Philipp Weber (GER), Nikola Portner (SUI), Lucas Meister (SUI), Sergey Hernandez (ESP), Gisli Thorgeir Kristjansson (ISL), Janus Dadi Smarason (ISL), Omar Ingi Magnusson (ISL), Christian O`Sullivan (NOR), Felix Claar (SWE), Albin Lagergren (SWE), Daniel Pettersson (SWE), Oscar Bergendahl (SWE), Michael Damgaard (DEN), Magnus Saugstrup (DEN)

THW Kiel (11)

Rune Dahmke (GER), Samir Bellahcene (FRA), Mykola Bilyk (AUT), Domagoj Duvnjak (CRO), Harald Reinkind (NOR), Petter Øverby (NOR), Elias Ellefsen á Skipagøtu (FAR), Eric Johansson (SWE), Karl Wallinius (SWE), Magnus Landin (DEN), Tomas Mrkva (CZE)

SG Flensburg-Handewitt (9)

Johannes Golla (GER), Blaz Blagotinsek (SLO), Jim Gottfridsson (SWE), Benjamin Buric (BIH), Emil Jakobsen (DEN), Johan Hansen (DEN), Simon Pytlick (DEN), Mads Mensah Larsen (DEN), Lukas Jørgensen (DEN)

Füchse Berlin (7)

Nils Lichtlein (GER), Dejan Milosavljev (SRB), Mijailo Marsenic (SRB), Hákun West av Teigum (FAR), Max Darj (SWE), Hans Lindberg (DEN), Mathias Gidsel (DEN)

MT Melsungen (7)

Timo Kastening (GER), Ivan Martinovic (CRO), Elvar Örn Jonsson (ISL), Arnar Freyr Arnarsson (ISL), Adrian Sipos (HUN), Nebojsa Simic (MNE), Adam Morawski (POL)

VfL Gummersbach (7)

Julian Köster (GER), Ellidi Snaer Vidarsson (ISL), Milos Vujovic (MNE), Tilen Kodrin (SLO), Kristjan Horzen (SLO), Giorgi Tskhovrebadze (GEO), Stepan Zeman (CZE)

TSV Hannover-Burgdorf (6)

Martin Hanne (GER), Renars Uscins (GER), Justus Fischer (GER), Maximilian Gerbl (SUI), Branko Vujovic (MNE), Jonathan Edvardsson (SWE)

TBV Lemgo Lippe (6)

Lukas Zerbe (GER), Samuel Zehnder (SUI), Lukas Hutecek (AUT), Bobby Schagen (NED), Thomas Houtepen (NED), Niels Gerardus Versteijnen (NED)

Rhein-Neckar Löwen (5)

David Späth (GER), Juri Knorr (GER), Jannik Kohlbacher (GER), Ymir Örn Gislason (ISL), Niclas Kirkeløkke (DEN)

SC DHfK Leipzig (5)

Marko Mamic (CRO), Viggo Kristjansson (ISL), Kristian Saeverås (NOR), Maciej Gebala (POL), Matej Klima (CZE)

TVB Stuttgart (5)

Kai Häfner (GER), Lukas Laube (SUI), Daniel Fernandez (ESP), Egon Hanusz (HUN), Miljan Vujovic (SLO)

HSG Wetzlar (4*/3)

Leonoard Grazioli (SUI*), Lenny Rubin (SUI), Stefan Cavor (MNE), Domen Novak (SLO)

HSV Hamburg (2)

Zoran Ilic (HUN), Dani Baijens (NED)

HC Erlangen (2)

Christoph Steinert (GER), Klemen Ferlin (SLO)

Frisch Auf Göppingen (2)

Sebastian Heymann (GER), Bart Ravensbergen (NED)

ThSV Eisenach (2)

Manuel Zehnder (SUI), Mateusz Kornecki (POL)

Bergischer HC (2)

Tim Nothdurft (GER), Tomas Babak (CZE)

HBW Balingen-Weilstetten (0)

2. Handball-Bundesliga

VfL Lübeck-Schwartau (3)

Kaj Geenen (NED), Niko Blaauw (NED), Vojtech Patzel (CZE)

TV Hüttenberg (2*)

Leonoard Grazioli (SUI*), Vit Reichl (CZE)

HSC 2000 Coburg (2)

Arkadiusz Ossowski (POL), Bartlomiej Bis (POL)

TuS N-Lübbecke (1)

Rutger ten Velde (NED)

HC Elbflorenz (1)

Ivar Stavast (NED)

Dessau-Roßlauer HV (1)

Jakub Hrstka (CZE)

EHV Aue (1)

Jan Blecha (CZE)

ASV Hamm-Westfalen (1)

Jakub Sterba (CZE)

TV Großwallstadt (1)

Petros Boukovinas (GRE)

3. Liga

TV Emsdetten (1)

Lars Kooij (NED)

4. Liga

LHC Cottbus (1)

Zurab Gogava (GEO)

* Leonoard Grazioli besitzt eine Zweifachspielrecht.

Hinweis: Fehlt jemand?

Wir freuen uns über eine Information per email an editor (at) handball-world.com