Verschärft worden ist die Rivalität zwischen den beiden Klubs auch in der Neuzeit: Während die Mailänder 2009/10 und 2010/11 die Meisterschaft errungen und zudem die Champions League (2009/10) unter Coach José Mourinho gewonnen haben, hat seither wieder Turin das Zepter des Erfolgs übernommen und die italienischen Herrschaft an sich gerissen. Was aber trotz der immensen nationalen Erfolge fehlt, ist der ersehnte dritte Erfolg auf der höchsten europäischen Ebene (zuletzt das Aus gegen Ajax).