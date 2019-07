Mit einem Offensivfoul von Rebic endet der erste Abschnitt: Die Eintracht zeigt einen ordentlichen Auftritt, die Mechanismen aus der Vorsaison greifen auch in Estland über weite Strecken. Allerdings mussten die Hessen nach Torros sehenswertem Führungstor, überraschend den Ausgleich hinnehmen. Gacinovic hatte sich in der Defensive zu leicht abkochen lassen und den Esten so das 1:1 ermöglicht.