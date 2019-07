Mit dem ersten Angriff in der zweiten Hälfte macht Spanien das 2:0! Miranda startet auf links durch, wird von Gil freigespielt und flankt in den Strafraum, wo Sergio Gomez zwar ein Luftloch schlägt, doch hinter ihm steht Ferran Torres ungedeckt am Elfmeterpunkt und schießt per Direktabnahme ein.