450.000 Euro für den eSport: Bayern veranstaltet FC-24-Turnier zur EM

Zur Fußball-Europameisterschaft fördert das bayerische Digitalministerium den eSport: Knapp 450.000 Euro investiert die Politik in einen fast einmonatigen Wettbewerb in EA SPORTS FC 24.

Eine stattliche Fördersumme hat das bayerische Digitalministerium anlässlich der EURO für den virtuellen Rasen freigegeben. Mit knapp 450.000 Euro wird das Projekt "eSport trifft auf Fußballvereine im Rahmen der EM 2024" gefördert. Was damit gemeint ist: Ein bayernweites FC-24-Turnier begleitet das Geschehen auf dem realen Grün. Als Partner steht dem Digitalministerium dabei der schon seit Jahren eSport-affine Bayerische Fußball-Verband (BFV) zur Seite.

24 Qualifier werden täglich online ausgerichtet, der erste findet schon am 17. Juni statt. Eingeplant sind in dieser Vorrunde laut Pressemitteilung "bis zu 1.000 Teilnehmer". 64 Spieler schaffen schließlich den Sprung ins Finale, dass am 13. Juli offline in der WWK Arena des FC Augsburg ausgetragen wird. Während des Turniers veranstalten Digitalministerium und BFV zudem eine "Roadshow", die bei "etwa zehn bayerischen Vereinen vor Ort zu Gast sein wird".

Mit den Nationalteams des EM-Modus

Gespielt wird der neue EM-Modus von EA SPORTS FC 24, der diverse authentische Facetten aufweist - aber auch einige Fantasie-Kader. Jeder Teilnehmer vertritt eine Nationalmannschaft, die auch bei der realen EURO aufläuft. Als Plattform dient die PlayStation 5, Besitzer einer Xbox oder Old-Gen-Konsole können demnach nicht mitmachen.

An die Sieger sollen Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt bis zu 5.000 Euro vergeben werden, beim Offline-Finale kommen über ein Gewinnspiel noch mal 1.000 Euro hinzu. Bei den "Team Nights" der Roadshow gibt es zudem Sachpreise im Wert von bis zu 2.500 Euro für Gewinner und Verein. Die erste Team Night ist noch nicht fest terminiert - der 21. Juni ist Favorit.

Die Anmeldung der FC-24-Spieler für die Qualifier wird über eine eigens angelegte Webseite vorgenommen. Teilnehmen dürfen lediglich Personen aus Bayern, die mindestens 16 Jahre alt sind.

BFV-Präsident betont "pädagogischen Ansatz"

"Fußball verbindet und wir sind unheimlich stolz darauf, zur EM Gastgeber für die Welt sein zu dürfen. Denjenigen Fans, die nicht vor Ort für ihr Team mitfiebern können, helfen digitale Tools, um dennoch EM-Luft zu schnuppern", sagt Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring.

Laut BFV-Präsident Christoph Kern treffe das Projekt des Digitalministeriums "den Nerv junger Menschen" und spiegle "die Bedürfnisse der Zeit wider". Nebst des kompetitiven Charakters verfolge man "ganz bewusst auch einen pädagogischen Ansatz, was Aufklärung und Umgang mit eFootball angeht".