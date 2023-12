450 Millionen Euro: RB Leipzig mit kräftigem Umsatzwachstum

Nicht nur sportlich blickt man bei RB Leipzig auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der erst 2009 gegründete Klub wächst auch wirtschaftlich weiterhin rasant.

Der zweite Pokalsieg in Folge macht sich bei RB Leipzig auch wirtschaftlich bemerkbar. IMAGO/motivio

Im Kalenderjahr 2023 hat der Pokalsieger mit rund 450 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord erzielt. Das sind rund 100 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr 2021/22 ausgewiesen wurde. Hauptverantwortlich dafür sind die Transfererlöse im Sommer.

Allein die Abgänge von Josko Gvardiol (Manchester City), Christopher Nkunku (FC Chelsea) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) brachten 220 Millionen Euro. Insgesamt erzielte RB im vergangenen Sommer ein Transferplus von rund 60 Millionen Euro.

RB klettert in der UEFA-Klubrangliste auf Platz sieben

Zudem machten sich auch die sportlichen Erfolge verbunden mit Prämien und TV-Einnahmen wirtschaftlich bemerkbar. So gewann RB zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal und erstmals in der Klubgeschichte den DFB-Supercup.

In der Champions League schafften die Leipziger kürzlich zum vierten Mal binnen fünf Jahren den Einzug ins Achtelfinale, in dem Real Madrid der Gegner sein wird. In der aktuellen Klub-Rangliste der UEFA wird RB Leipzig auf Rang sieben geführt, zehn Plätze besser als vor einem Jahr.

Ein weiterer Faktor für das Umsatzplus sind die Einnahmen aus dem Ticketing. Nach Angaben des Klubs wurden im abgelaufenen Jahr 1.033.493 Tickets für die 23 Heimspiele abgesetzt. Das entspricht einem Schnitt von 44.934 und damit einer verkauften Auslastung von 96 Prozent. Im Merchandising steigerte man den Umsatz um fast 30 Prozent.