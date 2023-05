450 Fotos, die Lust auf die Heim-EM 2024 machen sollen

Der Fußball und das Ruhrgebiet sind seit mehr als einem Jahrhundert untrennbar miteinander verbunden. Dem widmet sich eine Foto-Ausstellung in Essen. Damit soll auch die Lust auf die Heim-EM 2024 geweckt werden.

Der Stolz ist Prof. Heinrich Theodor Grütter, Museumsdirektor des Ruhr Museums in Essen, und Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, auf den ersten Blick anzusehen. Gemeinsam begrüßen die beiden Direktoren, die zugleich Fußballfans durch und durch sind, den kicker zu einer persönlichen Führung durch ihre erste gemeinsame Foto-Ausstellung auf der 12-Meter-Ebene des Ruhr Museums, mitten auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen.

Worum es bei der Ausstellung geht, ist bereits aus der Ferne zu erkennen. "Mythos und Moderne" steht auf dem riesigen Plakat, das am früheren Kokskohlenbunker angebracht ist, direkt neben der Rolltreppe, die zum Museum führt. Über dem Schriftzug ist ein Foto von Schalke-Torwart Josef "Jüppken" Elting abgebildet, der sich im Spiel gegen den MSV Duisburg vergeblich nach dem Ball streckt. Es ist eins von insgesamt 450 Fotografien, die die Kuratoren aus 60.000 Archiv-Aufnahmen und dem Fundus von Foto-Agenturen auswählten, und mithilfe derer sich die Ausstellung, die rund ein Jahr vor der EM 2024 die Vorfreude auf das Turnier in Deutschland wecken soll, der untrennbaren Verbindung zwischen dem Bergbau, den Menschen und dem Fußball im Ruhrgebiet nähert.

Sportfotos, Schnappschüsse - und das Final-Trikot von Helmut Rahn

Klassische Sportfotos sind ebenso Teil der Ausstellung wie Schnappschüsse in Schwarz-Weiß, die Szenen aus dem fußballbegeisterten Alltag im "Ruhrpott" zeigen. Auch ein Werk des Fotokünstlers Andreas Gursky ist zu sehen. Durch fünf besondere Exponate - darunter das Originaltrikot des in Essen geborenen Helmut Rahn aus dem WM-Endspiel 1954 - wird der Bogen zum Deutschen Fußballmuseum in Dortmund geschlagen.

"Unsere Ausstellung präsentiert die Vergangenheit und Gegenwart einer der aufregendsten Fußballregionen in Deutschland", sagt Grütter, in Gelsenkirchen geboren und ein echtes Kind des Ruhrgebiets, beim Rundgang durch die Räume auf der Bunkerebene der Kohlenwäsche. "Wir bilden 100 Jahre Zeitgeschichte ab. Die großen Vereine wie Schalke oder der BVB sind Teil der Ausstellung, aber auch der Frauen- und Jugendfußball und die Fans." Grütter bleibt dabei vor einigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen stehen, die spielende Kinder vor den Kulissen von Zechen und den dazugehörigen Siedlungen zeigen. Szenen, die er aus seiner eigenen Jugend kennt, als er selbst als kleiner Junge dem Ball nachjagte.

In elf Blöcken nimmt sich die Ausstellung des vielfältigen Themas an. Es geht auf den großen Stellwänden mit Fotografien beispielsweise um das Lebensgefühl Fußball, um die vielen Derbys im Revier, um Triumphe und Tragödien, Legenden und Idole, aber auch um Solidarität und Kommerzialisierung - angefangen beim Lotto-Toto-Geschäft Stan Libudas in Gelsenkirchen über den Börsengang des BVB bis zur Internationalisierung der Bundesliga.

"Wir zeigen die Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft in dieser Region", sagt Neukirchner während des mit Anekdoten gespickten Rundgangs. "Es ist kein Zufall, dass der Revierfußball seine Blüte in jener Zeit erlebt, in der auch der Bergbau seine Hochzeit erlebte, von den 1920er bis in die 1950er Jahre." Durch den später einsetzenden Wandel der Region, ausgelöst durch die Kohlekrise, habe sich die Region transformiert. "Der Fußball ist dabei zur verlässlichen Konstante geworden. Er ist für die Menschen da." Bis heute, auch wenn die Zechen längst geschlossen und die Erfolge vieler Traditionsklubs lange zurückliegen.

DFB-Präsident Neuendorf eröffnet die Ausstellung am Sonntag

Gefördert wird die Ausstellung von der RAG-Stiftung sowie der Stiftung Fußball & Kultur Euro 2024 bGmbH, die vom Bund finanziert wird. "Fußball ist im Ruhrgebiet nicht nur Sport. Fußball ist Leidenschaft und verbindet die Menschen, egal welchen Alters und welcher Herkunft", begründet Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, in einem Begleitschreiben die Förderung der Ausstellung, die am Sonntag im Beisein von DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie etlichen Fußball-Idolen aus dem Ruhrgebiet feierlich eröffnet und anschließend bis ins Jahr 2024 hinein für Besucher zugänglich sein wird.