443,9 Millionen für Berater

Mit 443,9 Millionen Euro sind die Ausgaben für Spielervermittler 2021 im Vergleich zu 440,9 Mio. in 2020 weitgehend gleich geblieben, während die Transferausgaben erneut um 13,9 Prozent gesunken sind. Wasser auf die Mühlen der FIFA, die gerade dabei ist, strengere Regeln für die Beraterszene zu etablieren.

Laut Emilio Garcia Silvero sei man in der finalen Phase. "Der FIFA-Rat wird die Veränderungen im nächsten Monat verabschieden", erklärte der FIFA-Rechtsdirektor in einer Medienrunde, in der die Vermittler-Experten des Weltverbandes, Luis Villas-Boas Pires (Head of Agents) und James Kitching (Direktor Fußballregularien), Einschätzungen zur aktuellen Statistik gaben. "Dieses Projekt richtet sich nicht gegen die Agenten, es geht um mehr Transparenz und Professionalität im System", sagte Garcia Silvero. "Die geplante Grenze für Provisionen sind der einzige Aspekt, in dem einige Vermittler nicht mit unseren Vorschlägen einverstanden sind." Die EU habe jüngst Grünes Licht gegeben, zudem schmetterten deutsche Gerichte zwei Anträge auf einstweilige Verfügung mangels Eilbedarf ab (der kicker berichtete). Speziell die Schweizer Vereinigung "The Football Forum", in deren Vorstand Branchengrößen wie Mino Raiola, Jorge Mendes, Jonathan Barnett und Roger Wittmann sitzen, macht Stimmung gegen die geplante Reform der FIFA.

Ausgaben leicht höher als im Vorjahr

Die sieht sich durch die neueste Erhebung bestätigt in ihrem Vorgehen, ja geradezu aufgefordert, eine entfesselte Branche stärker zu regulieren. Nach dem Allzeithoch von 580,3 Mio. in 2019 waren die Ausgaben 2020 aufgrund der Pandemie rapide gesunken auf 440,9 Mio., nun liegen sie mit 443,9 Mio. minimal höher. Und das obgleich die Transferentschädigungen zum zweiten Mal in Folge sanken, diesmal um 13,9 Prozent nach sogar 23,4 Prozent anno 2020. Heißt: Während die Pandemie offenbar weiter einen stark regulierenden Einfluss auf den Transfermarkt hat, konsolidieren sich die Beraterhonorare. Anteilig betrachtet also stiegen die Vermittlerprovisionen sogar. Dazu passt auch die Aussage von Villas-Boas zu missbräuchlichen Praktiken, die die FIFA eindämmen will: "Wir haben Beispiele, in denen der Agent für einen Wechsel mehr Geld erhält als der Spieler an Gehalt beim neuen Verein."

Faktisch sogar mehr als 443,9 Mio. Euro

Zu den nackten Zahlen: Faktisch flossen sogar wesentlich mehr als 443,9 Mio. Euro in die Taschen der Berater, da die Statistik des Weltverbandes nur die internationalen und nicht die nationalen Wechsel, also Transfers innerhalb eines Landes, erfasst. Während die üblicherweise reicheren Käufer - Stichwort oligarchen- und staatenfinanzierte Klubs - mit 323,5 Mio. wieder 11,6 Prozent mehr in "Händler" investiert haben, ist die Höhe der Beraterprovisionen von abgebenden Vereinen um 20,3 Prozent gesunken (120,4 Mio.). Das legt den Schluss nahe, dass eine kleine Elite recht sorgenfrei Geld ausgibt, während das Gros der Klubs weiter sparen muss. Mit 118,2 Mio. an Provisionen führt England die "Nationenwertung" an vor Deutschland, das angesichts wiederholter Wehklagen über die Finanzlage durchaus überraschend von Rang vier (56,7 Mio.) auf zwei geschossen ist bei 74,7 Millionen Euro an Provisionen in 2021. Dritter ist Italien (65,2 Mio.). Die weiteren europäischen Top-Nationen geben sich hier deutlich sparsamer (SPA: 30,9; FRA: 26,9; POR: 26,0).

Deutsche Klubs führen bei Wegvermittlungen

Besonders englische Klubs lassen sich beim Kauf von Vermittlern vertreten, das war in 36,1 Prozent der Fälle auf der Insel so. Es folgen Italien (35,5 Prozent) und Wales (25,9). Deutschland rangiert hier auf Platz fünf (25,3). Dafür stehen die Vereine aus der Bundesrepublik an der Spitze, wenn es um sogenannte Wegvermittlung geht. Bei 15 Prozent der Abgänge ließen sich die deutschen Klubs von Beratern vertreten. 95 Mio. Euro gingen im Zuge ablösefreier Transfers an Vermittler. Vor allem Profis aus kleineren Nationen bezahlen in einem Transfergeschäft ihre Berater selbst, Norwegen (47,4 Prozent), Jamaica (40,0) und Dänemark (39,5) führen hier, die Top-5-Ligen Europas sucht man in dieser Statistik im oberen Bereich vergebens, genauso etwa Brasilien oder Russland. Häufig überlassen Spieler die Provisionszahlung den Vereinen, was die Frage nach Interessenkonflikten aufwirft. Zum einen, weil manchem Profi gar nicht aufgehen dürfte, wieviel Geld für eine Vermittlungsleistung fließt. Zum anderen, weil dies die Gefahr von Absprachen beinhaltet zulasten des Fußballers. Signifikant zugenommen haben die Zahlungen an Vermittler im Frauenfußball von 71.000 Euro (2018) über 237.560 (2019) und 395.340 (2020) auf 399.770 in 2021, wobei sich diese im Vergleich zu den Männern auf extrem niedrigen Niveau bewegen.