43 Starter, kein Finale: Die Bundesliga-Bilanz in der Europa League

Seit der Saison 2009/10 gibt es die Europa League unter dem heutigen Namen - ein deutsches Team stand noch nie im Endspiel. 2022 ist die Chance so groß wie nie. Ein Überblick.

2021/22

Frankfurt - Halbfinale gegen West Ham

Leipzig - Halbfinale gegen Glasgow Rangers

Leverkusen - Aus im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo

Dortmund - Aus in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen Glasgow Rangers

2020/21

Leverkusen - Aus in der Zwischenrunde gegen Young Boys Bern

Hoffenheim - Aus in der Zwischenrunde gegen Molde FK

Wolfsburg - Aus in den Play-offs der Qualifikation gegen AEK Athen

2019/20

Leverkusen - Aus im Viertelfinale gegen Inter Mailand

Wolfsburg - Aus im Achtelfinale gegen Donezk

Frankfurt - Aus im Achtelfinale gegen Basel

Gladbach - Aus in der Gruppenphase gegen Basaksehir/Roma/Wolfsberg

2018/19

Frankfurt - Aus im Halbfinale gegen Chelsea

Leverkusen - Aus in der Zwischenrunde gegen Krasnodar

Leipzig - Aus in der Gruppenphase gegen Salzburg/Glasgow/Trondheim

2017/18

Leipzig - Aus im Viertelfinale gegen Marseille

Dortmund - Aus im Achtelfinale gegen Salzburg

Hoffenheim - Aus in der Gruppenphase gegen Braga/Rasgrad/Basaksehir

Köln - Aus in der Gruppenphase gegen Arsenal/Roter Stern/Baryssau

Hertha - Aus in der Gruppenphase gegen Bilbao/Östersund/Luhansk

2016/17

Schalke - Aus im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam

Gladbach - Aus im Achtelfinale gegen Schalke

Mainz - Aus in der Gruppenphase gegen St. Etienne/Anderlecht/Qäbälä

2015/16

Dortmund - Aus im Viertelfinale gegen Liverpool

Leverkusen - Aus im Achtelfinale gegen Villarreal

Schalke - Aus in der Zwischenrunde gegen Donezk

Augsburg - Aus in der Zwischenrunde gegen Liverpool

2014/15

Wolfsburg - Aus im Viertelfinale gegen Neapel

Gladbach - Aus in der Zwischenrunde gegen Sevilla

2013/14

Frankfurt - Aus in der Zwischenrunde gegen Porto

Freiburg - Aus in der Gruppenphase gegen Sevilla/Liberec/Estoril

2012/13

Stuttgart - Aus im Achtelfinale gegen Lazio Rom

Gladbach - Aus in der Zwischenrunde gegen Lazio Rom

Leverkusen - Aus in der Zwischenrunde gegen Benfica

Hannover - Aus in der Zwischenrunde gegen Anschi Machatschkala

2011/12

Hannover - Aus im Viertelfinale gegen Atletico Madrid

Schalke - Aus im Viertelfinale gegen Bilbao

2010/11

Leverkusen - Aus im Achtelfinale gegen Villarreal

Stuttgart - Aus in der Zwischenrunde gegen Benfica

Dortmund - Aus in der Gruppenphase gegen PSG/Sevilla/Karpaty Lwiw

2009/10

HSV - Aus im Halbfinale gegen Fulham

Wolfsburg - Aus im Viertelfinale gegen Fulham

Bremen - Aus im Achtelfinale gegen Valencia

Hertha - Aus in der Zwischenrunde gegen Benfica