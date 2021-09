43. Ryder Cup: Kaymer glaubt an Titelverteidigung

Das Team Europa um den Weltranglistenersten Jon Rahm will beim 43. Ryder Cup seinen Titel von 2018 verteidigen.

Von diesem Freitag an treten die jeweils zwölf besten Spieler aus Europa und den USA auf dem Whistling Straits Golf Course am Michigansee im US-Bundesstaat Wisconsin gegeneinander an. Zur Erinnerung: Vor drei Jahren eroberten die Europäer den Ryder Cup in Paris von den US-Amerikanern zurück. Im Le Golf National gewann das Team Europa klar mit 17,5:10,5. Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer konnte sich für den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich in den USA sportlich nicht qualifizieren, ist aber bei dem wichtigsten Team-Wettbewerb im Golfsport als Vize-Kapitän dabei.

Kaymer glaubt an sein routiniertes Team. "Erfahrung spielt beim Ryder Cup eine wesentliche Rolle", sagte der 36-Jährige im Gespräch mit Sky Sport News HD. Auf dem Papier gelten bei dem Duell die USA als Favorit. Dennoch: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil wir ein sehr ausgeglichenes Team haben", sagte Kaymer: "Europa hat eine gute Chance. Aber in Amerika zu gewinnen, wird schwierig."

In seiner neuen Rolle will Kaymer die zwölf europäischen Spieler um den Weltranglistenersten Jon Rahm (Spanien) unterstützen: "Ich werde versuchen, meine positiven Energie und meine positiven Erfahrungen auf das Team zu übertragen", sagte Kaymer.