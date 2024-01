43-jähriger Inder Bopanna Nummer eins der Doppel-Weltrangliste

Seine Erfolge bei den Australian Open an der Seite von Matthew Ebden fördern Kurioses in der Doppel-Weltrangliste im Tennis zu Tage: Rohan Bopanna thront im Alter von 43 Jahren bald ganz oben.

Bopanna steigt nach seinem Halbfinaleinzug zusammen mit dem deutlich jüngeren Australier Ebden (36) bei den Australian Open erstmals zur Nummer eins der Welt im Herren-Doppel auf - und das im Alter von 43 Jahren. Das an zwei gesetzte Duo besiegte am Mittwoch die Argentinier Maximo Gonzales und Andres Molteni mit 6:4, 7:6 (7:5) und erreichte in Melbourne erstmals die Vorschlussrunde.

Ich denke, dass es eine Menge Leute inspirieren wird. Nicht nur im Tennis - Menschen auf der ganzen Welt, die 40 und älter sind. Rohan Bopanna

"Danke an mein Team, sie mussten mit mir durch schwere Momente gehen. Danke an meinen Partner Matthew. Das ist wirklich speziell und wird immer eine unglaubliche Erfahrung bleiben", sagte Bopanna, der im März 44 Jahre alt wird und seit über 20 Jahren Profi ist: "Ich denke, dass es eine Menge Leute inspirieren wird. Nicht nur im Tennis - Menschen auf der ganzen Welt, die 40 und älter sind."

Hitzeblasen sorgen für Unterbrechung

Die Partie war zwischenzeitlich aufgrund von Hitzeblasen auf Court 3 unterbrochen und in der Margaret Court Arena fortgesetzt worden. "Wir brauchten diesen Wechsel und die Blasen", sagte Bopanna lachend: "Das ist das erste Mal, dass ich sowas hier gesehen habe."



Im Kampf um das Final-Ticket bekommt es das Duo, das seit Anfang 2023 zusammenspielt und bei den US Open im vergangenen Herbst im Endspiel stand, mit dem Tschechen Tomas Machac und dem Chinesen Zhang Zhizhen zu tun.

Zu einem möglichen deutschen Duell kommt es im anderen Halbfinale unterdessen nicht. Das Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz verlor sein Viertelfinale gegen die beiden Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 5:7, 4:6. Die Italiener treffen nun auf Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer (Donnerstag, ca. 7 Uhr/MEZ).