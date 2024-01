42.Weltcup-Sieg: Gut-Behrami zieht mit Pärson gleich

Hochverdient gewinnt Lara Gut-Behrami den Riesenslalom am Kronplatz - und zieht nach Weltcup-Siegen mit einer schwedischen Ski-Legende gleich. Die einzige deutsche Starterin verpasst das Finale der Top 30 deutlich.

Krönung: Lara Gut-Behrami gewinnt am Kronplatz. AFP via Getty Images

Lara Gut-Behrami hat auch beim Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol ihre bestechende Form unter Beweis gestellt. Mit 1,09 Sekunden Vorsprung deklassierte die Schweizerin ihre Konkurrentinnen und zog in der ewigen Bestenliste mit ihrem 42. Weltcup-Erfolg mit der sechstplatzierten Schwedin Anja Pärson gleich. Zudem kam die 32 Jahre alte Tessinerin im Gesamtweltcup ganz nah an die verletzt pausierende Mikaela Shiffrin heran - nur noch 95 Punkte liegen zwischen den beiden.

Hinter Gut-Behrami landeten Alice Robinson (Neuseeland) und Sara Hector (Schweden) zeitglich auf dem zweiten Platz. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+1,23 Sekunden) verpasste das Podest als Vierte knapp. Einen furiosen fünften Platz fuhr die italienische Speed-Expertin Sofia Goggia (+1,39) heraus. Federica Brignone (+1,45), die in diesem Winter schon zwei Riesentorläufe für sich entschieden hat, war mit Platz sechs auf heimischem Grund sichtlich unzufrieden.

Dorigo einzige Deutsche

Die einzige deutsche Starterin, Fabiana Dorigo vom TSV 1860 München, schaffte es nicht in den zweiten Durchgang. Die 25-Jährige hatte im ersten Lauf die Ziellinie mit satten fünf Sekunden Rückstand überquert.

Aus österreichischer Sicht bemerkenswert: Im Finale zauberte Julia Scheib die Bestzeit in den Schnee und verbesserte sich damit von Platz 25 noch in die Top Ten auf Rang neun.

Die nächsten Rennen der Damen finden am 10. und 11. Februar in Soldeu in Andorra statt. Dort stehen dann ein Riesenslalom und ein Slalom an. Die für das kommende Wochenende vorgesehenen Speed-Events in Garmisch-Partenkirchen waren am Montag wetterbedingt abgesagt worden.

Die Absage dürfte Shiffrin mit Blick auf den Gesamtweltcup entgegenkommen. Doch auch Gut-Behrami klang nicht ganz unglücklich. Nach ihrem Sieg am Kronplatz sagte sie, sie sei glücklich - aber auch müde. Die zurückliegenden Tage seien "interessant" gewesen. Gemeint war das straffe Januar-Programm, insbesondere die anstrengenden und langen Tage in Cortina d'Ampezzo mit vielen Ausfällen und Stürzen - darunter Shiffrin. Eine unverhoffte Pause kommt da nicht ungelegen. "Manchmal ist es gut, dass Rennen nicht stattfinden", so Gut-Behrami.

Das Riesenslalom-Ergebnis vom Kronplatz im Überblick