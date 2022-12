41 von 43: Greiss pariert die Blues zum dritten Sieg in Folge

Thomas Greiss sicherte sich mit seinen St. Louis Blues beim 5:2 in Calgary den dritten Sieg in Folge. Eine Siegesserie hielt auch für Minnesota dank Protagonist Mats Zuccarello.

Neben Greiss, der zum ersten Mal seit dem 8. Dezember wieder zum Einsatz kam und 41 der 43 Schüsse auf sein Tor parierte, war Jordan Kyrou der auffälligste Akteur bei den Gästen. Der Flügelstürmer steuerte zwei Treffer zum dritten Sieg der Blues in Serie bei, sein zweiter bedeutete Mitte des Schlussdrittels den Endstand.

Auf Seiten der Flames verpufften die ersten Saisontore von Connor Mackey, der zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen und mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 (48.) bei Calgary noch einmal Hoffnung versprüht hatte. Letztlich vergeblich, Brandon Saad konterte postwendend (49.) und somit konnten die Kanadier ihre nunmehr fünf Spiele anhaltende Niederlagenserie nicht stoppen.

Zuccarello trumpft auf

Über den "Man of the Match" gab es beim 4:1-Heimsieg von Minnesota gegen Chicago überhaupt keine Zweifel: Mats Zuccarello führte die Wild zum vierten Sieg in Folge, der norwegische Stürmer erzielte seinen zweiten NHL-Hattrick und bereitete dazu den vierten Treffer durch Kirill Kaprisow, der zwei Assists einfuhr, vor.

Zwei Tore binnen 14 Sekunden

Der Jubel über Clayton Kellers Ausgleich zum 2:2 für Arizona (29.) beim Heimspiel gegen die Islanders war kaum verebbt, als Kollege Nick Bjugstad erneut für die Coyotes einnetzte - binnen 14 Sekunden hatten die Gastgeber die Partie beim kurzweiligen 5:4 gegen das Team aus New York gedreht. Für das egalisierte Noah Dobson zwar im Mitteldrittel noch einmal (38.), ehe Travis Boyd (43.) und Keller mit seinem zweiten Treffer (55.) Arizona endgültig auf die Siegerstraße schossen.