41 und nicht müde: Igor Vori wechselt sofort nach Berlin

Not macht bekanntlich erfinderisch: Nach dem Ausfall von Kreisläufer Johan Koch haben die Füchse Berlin den mittlerweile 41-jährigen Igor Vori mit sofortiger Wirkung bis Saisonende verpflichtet.

Koch hatte sich im abschließenden Gruppenspiel der EHF European League gegen Wisla Plock in letzter Sekunde an der Schulter verletzt. Im Sommer wechselt der Däne zum HC Kriens-Luzern. Seinen Platz nimmt für den Moment Vori, mit 246 Länderspielen Rekordnationalspieler Kroatiens, ein.

Der in der Heimat legendäre Kreisläufer wurde nach seinem Karriereende schon einmal durch seinen Heimatverein RK Zagreb reaktiviert. Nun kommt der 2,03 Meter große Altmeister nach Berlin. Der bereits 41-Jährige wurde mit Kroatien 2004 Olympiasieger, 2009 Vize-Weltmeister (Turnier-MVP) und holte 2012 in London olympisches Bronze. Von 2009 bis 2013 spielte Vori in der Bundesliga beim HSV Hamburg. Auch beim FC Barcelona sowie bei Paris Saint-Germain zeigte der Rechtshänder sein Können.

"Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Ausfall von Johan Koch kompensieren können", wird Vorstand Sport Stefan Kretzschmar zitiert: "Da das Transferfenster im Februar geschlossen wurde, waren nur Spieler möglich, die bisher nicht unter Vertrag gestanden oder gespielt haben. Die Auswahl ist dadurch natürlich begrenzt."

Daraufhin habe der ehemalige Weltklasse-Linksaußen "mit einigen Kreisläufern telefoniert und Igor Vori war derjenige, der sofort gesagt hat, er macht das und traut sich zu, uns bis zum Saisonende zu helfen. Seine Bereitschaft war dann auch mitentscheidend. Wir bekommen einen sehr erfahrenen und routinierten Kreisläufer, der Mijajlo Marsenic möglichst gut entlasten kann. Um nichts anderes wird es in den kommenden Wochen und anstrengenden Spielen gehen."

Hanning "ermöglicht" den Transfer

Kretzschmar bedankte sich ausdrücklich bei kicker-Kolumnist Bob Hanning, "der uns diesen Transfer ermöglicht hat". Der Geschäftsführer der Füchse sagte selbst: "Wir wollen der Mannschaft die Hilfestellung geben, die sie benötigt, um die Saisonziele zu erreichen und konnten hierfür Igor Vori kurzfristig nachverpflichten. Dazu freue ich mich für Hans Lindberg, der sich mit ihm altersgerecht unterhalten kann." Der ewigjunge dänische Rechtsaußen ist bereits 40 Jahre alt.

Füchse-Coach Jaron Siewert lobt die Macher in der Hauptstadt: "Ich freue mich, dass der Verein so schnell reagiert hat." Vori landete bereits am Dienstag in Berlin und wird am Mittwoch das erste Mal mit der Mannschaft trainieren. Am Donnerstag (19.05 Uhr) empfängt der Hauptstadtklub den TBV Lemgo Lippe in der Max-Schmeling-Halle.