403! Ovechkin knackt einen Gretzky-Rekord

Bei den Toren hinkt Alex Ovechkin Wayne Gretzky noch etwas hinterher, in der Fremde allerdings nicht.

Alex Ovechkin bejubelt seinen Doppelpack in Vancouver.

894 Tore hat Wayne Gretzky in seiner Karriere in der NHL erzielt und ist damit die klare Nummer eins bei den Torjägern. In einer kleinen Unterstatistik hat ihm aber Alex Ovechkin mit seinen beiden Treffern zum 1:0 und 2:0 beim 5:1-Erfolg der Washington Capitals bei den Vancouver Canucks nun die Bestmarke entrissen.

Der Russe hat nun 403 Auswärtstore erzielt, Gretzky brachte es auf fremden Eis auf 402 Treffer. "Es ist immer toll, den Größten zu schlagen", sagte der 37-jährige Kapitän der Capitals: "Egal, welcher Meilenstein es ist. Es ist immer historisch."

Zum Torrekord von Gretzky fehlen Ovechkin mit derzeit 793 Treffern aber noch 101 Tore. Ob er die bis zu seinem Vertragsende 2026 noch aufholt, wird sich zeigen. In den Klub der 800er wird es Ovechkin aber wohl schaffen. Und ebenso den Zweiten im Torschützen-Ranking, NHL-Legende Gordie Howe, noch einholen.