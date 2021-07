400-Meter-Staffel wird nicht gewertet - Stahl beerbt die Hartings - Biles sagt weitere Starts ab

Ein Skateboarder will mit gebrochenem Knochen starten. In der Leichtathletik gibt es viele Neuigkeiten - inklusive eines prominentem Doping-Falls. Die Splitter vom Samstag ...

+++ Tennis: Bencic holt überraschend Gold +++

Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hat sich zum ersten Mal zur Olympiasiegerin gekürt. Das Endspiel von Tokio gewann die Weltranglisten-12. nach einem Auf und Ab mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen die frühere French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien. Nach 2:30 Stunden feierte Bencic ihren bisher größten Erfolg.

+++ Erstes Gold für Katar durch Gewichtheber +++

Gewichtheber Fares Ibrahim Elbakh hat die erste Goldmedaille für Katar in der Olympia-Geschichte gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Samstag in der Klasse bis 96 Kilogramm durch und stellte mit insgesamt 402 Kilogramm im Zweikampf einen olympischen Rekord auf. Der zweimalige Junioren-Weltmeister und WM-Zweite von 2019 galt als einer der Medaillen-Mitfavoriten.

+++ 400-Meter-Staffel wird nicht gewertet +++

Die deutsche Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter hat ein Finale zum Vergessen erlebt. Das Quartett Marvin Schlegel, Corinna Schwab (beide Chemnitz), Nadine Gonska (Mannheim) und Manuel Sanders (Dortmund) kam nach einem Sturz beim Wechsel und einer verpatzten Stabübergabe abgeschlagen als letzte Staffel ins Ziel - und wurde nicht gewertet. Gold sicherte sich beim Olympia-Debüt dieser Disziplin Polen.

+++ Stahl holt Diskus-Gold +++

Nachdem Robert Harting 2012 und Christoph Harting 2016 den olympischen Diskuswurf zuletzt dominiert hatten, jubelte diesmal der schwedische Weltmeister Daniel Stahl. Mit starken 68,90 Metern setzte er sich vor seinem Landsmann Simon Pettersson (67,39) durch, Bronze ging an den Österreicher Lukas Weißhaidinger (67,07). Der Deutsche Daniel Jasinski konnte Bronze nicht verteidigen, er landete am Ende nur auf Platz zehn (62,44) - vor Debütant Clemens Prüfer (Platz elf/61,75).

+++ Heinle steht im Weitsprung-Finale +++

Der EM-Zweite Fabian Heinle steht im olympischen Weitsprung-Finale. Dafür genügten dem 27-Jährigen 7,96 Meter. Den weitesten Satz der Ausscheidung machte der kubanische WM-Dritte Juan Miguel Echevarria mit 8,50 Meter. Der Endkampf findet am Montag (03.20 Uhr) statt.

+++ Judo: Gegen die Niederlande um Bronze +++

Die deutschen Judokas kämpfen bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio um Bronze. Die Auswahl des Deutschen Judo-Bunds (DJB) gewann in der Hoffnungsrunde am Samstag mit 4:2 gegen die Mongolei und trifft nun in einem der beiden kleinen Finals auf die Niederlande. Zuvor hatte es einen klaren 4:0-Auftaktsieg gegen das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und eine 2:4-Niederlage im Viertelfinale gegen die bislang alles überragenden Japaner gegeben.

+++ Beachvolleyball: Ludwigs Wiedersehen mit Agatha +++

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig trifft im Achtelfinale des olympischen Turniers in Tokio auf eine alte Bekannte. Gegnerinnen für Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch sind am Sonntag (10.00 Uhr MESZ/17.00 Uhr OZ) die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa. Gegen Agatha und ihre damalige Mitspielerin Barbara Seixas hatte Ludwig mit Kira Walkenhorst 2016 das Finale der Spiele in Rio gewonnen.

+++ Wasserspringen: Punzel springt ins Finale vom Drei-Meter-Brett +++

Wasserspringerin Tina Punzel steht bei den Olympischen Spielen im Finale vom Drei-Meter-Brett. Die Europameisterin qualifizierte sich am Samstag in Tokio als Siebte für den Endkampf der besten Zwölf am Sonntag (8.00 Uhr). Mit 311,05 Punkten steigerte sich die 25 Jahre alte Dresdnerin im Vergleich zum Vorkampf, bei dem sie 287,00 Punkte geholt hatte. Punzel war im Halbfinale die beste Europäerin im Feld der Kunstspringerinnen.



Halbfinal-Erste war die dreimalige Olympiasiegerin und Favoritin Shi Tingmao aus China mit 371,45 Punkten. Alles andere als eine weitere Goldmedaille für sie wäre eine große Überraschung. Nicht mehr dabei ist die Kanadierin Pamela Ware, die den letzten Sprung völlig verpatzte. Sie hatte im Vorkampf noch Rang vier belegt.

+++ Diskuswerfen: Alle drei deutschen Frauen im Finale +++

Die drei deutschen Diskuswerferinnen haben den Einzug ins Finale der Olympischen Spiele in Tokio geschafft. Kristin Pudenz aus Potsdam (63,73 Meter), die Leverkusenerin Marike Steinacker (63,22) und Claudine Vita aus Neubrandenburg (62,46) qualifizierten sich am Samstag für die Medaillenkämpfe.



Die US-Amerikanerin Valarie Allman schaffte mit 66,42 Metern die Top-Weite in der Qualifikation, auch Rio-Olympiasiegerin Sandra Perkovic aus Kroatien kam ins Finale am Montag (13.00 Uhr).



"Aufregend sind die ersten Olympischen Spiele für mich. Ich war mit dem ersten Wurf schon super zufrieden. Der Ring ist schnell, da muss man sich dran gewöhnen", sagte Pudenz in der ARD. "Ich mache mir keine Gedanken über eine Medaille. Im Finale ist alles möglich. Leute, die schon weiter geworfen haben, hatten Probleme."

+++ Mixed-Lagenstaffel: Briten mit Weltrekord +++

Die Mixed-Lagen-Staffel aus Großbritannien hat für den fünften Weltrekord im Schwimmen gesorgt. Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy und Freya Anderson schlugen am Samstag bei der Olympia-Premiere über 4 x 100 Meter Lagen im Mixed nach 3:37,58 Minuten an. Bei den Spielen in Tokio war es der fünfte Weltrekord im Beckenschwimmen, zwei davon im Einzel und drei in den Staffeln. Silber ging an China, Bronze holte Australien.

Das deutsche Team mit Marek Ulrich, Fabian Schwingenschlögl, Lisa Höpink und Annika Bruhn war im Vorlauf ausgeschieden.

+++ Stabhochsprung: Zernikel, Lita Baehre im Finale +++

Die deutschen Stabhochspringer Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre haben das Finale erreicht. Der Weltmeisterschafts-Vierte Lita Baehre aus Leverkusen überwand am Samstag in der Qualifikation alle Sprünge bis 5,75 Meter im ersten Versuch. Dem in Landau ansässigen deutschen Meister Zernikel reichten 5,65 Meter, um in den Medaillenkampf am Dienstag (12.20 Uhr/MESZ) einzuziehen. Dagegen ist der Leverkusener Torben Blech ausgeschieden. Gehandicapt durch eine Brandblase am Finger und wohl einem geprellten Knie kam er nur über 5,30 Meter.



Weltrekordler und Topfavorit Armand Duplantis aus Schweden qualifizierte sich ebenfalls mit 5,75 Meter für den Endkampf. Das gilt auch für den Brasilianer Thiago Braz, der 2016 in Rio Olympiasieger wurde. Der zweimalige Weltmeister Sam Kendricks war einen Tag vor Beginn der Leichtathletik-Wettkämpfe positiv auf Corona getestet worden.

+++ Rad: Geschke darf nach Hause reisen +++

Der positiv auf Corona getestete Radprofi Simon Geschke wird am Sonntag die Olympia-Stadt Tokio verlassen und in die Heimat zurückkehren. Wie der DOSB am Samstag mitteilte, ist auch ein vorgeschriebener zweiter PCR-Test zur Aufhebung der Quarantäne negativ ausgefallen.

Der 35-Jährige war am vergangenen Samstag nach einem positiven Corona-Test in ein abgeschottetes Hotel in Tokio gebracht worden. Nach den Pandemie-Vorschriften für Olympia hätte Geschke bis maximal 14 Tage in der Quarantäne festgehalten werden können.



+++ Turnen: Biles sagt zwei Einzel-Starts ab +++

Turn-Star Simone Biles hat auch ihre Starts im Sprung und am Stufenbarren bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Dies teilte der US-Verband einen Tag vor den Entscheidungen am Sonntag mit. Ob die 24-Jährige am Boden (Montag) und Schwebebalken (Dienstag) starten wird, ist noch offen. Für Biles wird MyKayla Skinner in der Sprung-Entscheidung starten.



Biles hatte schon im Mehrkampf-Finale am Donnerstag auf einen Start verzichtet.

+++ 400 m Hürden: Krafzik im Halbfinale +++

Im Halbfinale über die 400 m Hürden: Carolina Krafzik imago images

Carolina Krafzik hat in Tokio mit persönlicher Bestzeit das Halbfinale über die 400 m Hürden erreicht. Die deutsche Meisterin aus Sindelfingen musste sich am Samstagmorgen als Zweite ihres Vorlaufs in 54,74 Sekunden nur Rio-Olympiasiegerin Dalilah Muhammad (53,97) aus den USA geschlagen geben und schaffte damit souverän den Einzug in die Vorschlussrunde am Montag (13.35 Uhr MESZ).



Krafzik ist damit die schnellste deutsche Läuferin über die Hürdenrunde seit Ulrike Urbansky vor 21 Jahren. Schon am Freitag hatten, angeführt vom Frankfurter Luke Campbell, die drei deutschen Starter über die 400 m Hürden der Männer das Halbfinale erreicht.

Wenige Stunden vor dem olympischen 100-m-Finale von Tokio ist die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Dopingmittel getestet und vorerst gesperrt worden. Dies gab die "Athletics Integrity Unit" des Weltverbandes World Athletics am Samstagmorgen bekannt.



Demnach sei bei der 32-Jährigen bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden. Das Ergebnis habe erst am Freitag vorgelegen, deswegen konnte Okagbare noch den Vorlauf bestreiten. Halbfinale und Finale finden am Samstagabend statt.

+++ Beachvolleyball: Wickler/Thole im Achtelfinale +++

Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Wickler und Julius Thole haben das Achtelfinale erreicht. Die beiden Hamburger gewannen ihr letztes Gruppenspiel gegen die Japaner Katsuhiro Shiratori/Yusuke Ishijima am Samstag 2:0 (21:16, 21:11) und qualifizierten sich damit auf Rang zwei ihrer Gruppe für die K.-o.-Runde. Ihre Gegner standen zunächst noch nicht fest.



Thole/Wickler ist neben dem Frauen-Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch das zweite der drei deutschen Teams im Achtelfinale von Tokio. Karla Borger/Julia Sude waren mit drei Niederlagen in der Gruppenphase ausgeschieden.



+++ Skateboard: Armbruch? Edtmayer will starten +++

Der deutsche Skateboarder Tyler Edtmayer will trotz seines im Training erlittenen Armbruchs bei Olympia starten. "Es war ein unglücklicher Unfall beim Training, einfach nur Pech und superdumm gelaufen", sagte Skateboard-Bundestrainer Jürgen Horrwarth. Der 19 Jahre alte Lenggrieser Edtmayer hatte sich am Freitag im Training den Arm gebrochen und unmittelbar danach seinen Start bei der Olympia-Premiere im Skateboard in der Disziplin Park am kommenden Donnerstag offengelassen.



Er postete auch ein Foto aus dem Krankenhaus mit Armschlinge und einem bis zum Ellenbogen verbundenen linken Arm. Edtmayer könne wohl trotzdem skaten, sagte Horrwarth. "Er wird, denke ich mal, starten, wenn er mental dann wieder auf der Höhe ist", sagte der Bundestrainer und verwies auch auf die olympischen Ranking-Punkte, die im Falle eines Nichtantritts verfallen würden. "Es ist nicht das Schönste für ihn, aber da muss man jetzt das Beste draus machen", sagte Horrwarth.