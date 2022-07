40 Tore pro Spiel: eFootball Championship Open leidet unter Manipulation

Die eFootball Championship Open sollte Amateur-Talenten eine Bühne bieten. Die zweite Runde der offenen Meisterschaft wird derzeit jedoch von Manipulation überschattet.

380 Tore hat der Führende in der EU-Rangliste auf der PlayStation in 15 Spielen der zweiten Runde in der eFootball Championship Open geschossen. In Asien grüßt der Tabellenerste gar mit 603:0 Buden von ganz oben. Das sind 40 Tore pro Spiel.

Nur die acht Besten der jeweiligen Region und Plattform ziehen in die dritte Runde der offenen eFootball 2022 Meisterschaft ein. Teilnehmende fragen zu recht: Wie ist das möglich?

Tore im Sekundentakt?

Es braucht kein mathematisches Genie, um zu erkennen, dass hier offenbar manipuliert wurde. Um 40 Tore in einem Spiel erzielen zu können, müsste der Torhüter des gegnerischen Teams aktiv von seinen Aufgaben entbunden werden.

Daher spekulieren teilnehmende Reddit-User auf Fake-Accounts. Diese sollen die Tabellenspitzenreiter einsetzen, um - möglichst ungestört - Siege in der eFootball Championship Open einzufahren. Dazu lassen sie sich offenbar solange verbinden, bis ihr Haupt-Account einem ihrer Fake-Accounts zugeordnet wird. Die "Besten" der Liga scheinen demnach gegen sich selbst zu spielen, die Gegner mutieren zu bewegungslosen Statisten.

603 Tore in 15 Spielen? Das ist ein Schnitt von 40 Toren pro Spiel. Nicht nur sportlich, sondern im kompetitiven Umfeld unglaublich. e-football.konami.net

Eine Methode, die auch deshalb möglich ist, weil Konami aktive Spielabbrüche zurzeit nicht mit einer Niederlage bestraft.

Hinzu kommt offenbar eine spärliche Teilnahme an dem Turnier, die es erleichtert, gegen eigene Fake-Accounts gesetzt zu werden. So berichten Spielende von langen Wartezeiten bei der Suche nach Gegnern. Ein Blick auf die Tabellen offenbart zudem immer wieder Accounts, die Gegentreffer in dreistelliger Höhe aufweisen.

Konami kündigt Disqualifikation für Manipulation an

Konami hat sich zu dem Problem nach Ablauf der zweiten Runde geäußert und will Teilnehmende "die gegen die Verhaltensregeln verstoßen haben, nach Ermessen der Wettbewerbsleitung disqualifizieren."

Ob dieses Vergehen abseits des Ausschlusses vom Wettbewerb weitere Konsequenzen wie eine Accountsperre zur Folge hat, wurde nicht mitgeteilt.

Die Tabellen der eFootball Championship Open sollen mit den angekündigten Wartungen am 21. Juli 2022 bereinigt werden. Alle, die danach die Top-Acht-Plätze der Plattformen und Regionen belegen, sollen per In-Game-Mitteilung über ihr Weiterkommen benachrichtigt werden.