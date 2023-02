40 Tore für die Löwen - Gummersbach verpasst die Revanche

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit einem Sieg in Minden zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Lemgo gab Gummersbach wie schon im Pokal das Nachsehen.

Am ersten Spieltag nach der Weltmeisterschaftspause setzten sich die Löwen am Donnerstag mit 40:29 (20:16) beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden durch. Die Ostwestfalen hielten in der ersten Hälfte bis zum 15:17 (27. Minute) mit. Danach übernahm die Mannschaft von Löwen-Trainer Sebastian Hinze das Kommando. Bester Werfer war der Mannheimer Nationalspieler Patrick Groetzki. Der Rechtsaußen erzielte beim siebten Pflichtspielsieg in Serie bei zehn Versuchen zehn Treffer.

Der TBV Lemgo Lippe gewann auch das zweite Duell gegen den VfL Gummersbach innerhalb von nur fünf Tagen. Nach dem 33:30 im Pokal-Wettbewerb siegte das Team von TBV-Coach Florian Kehrmann auch in der Liga bei den Oberbergern. Den entscheidenden Treffer beim 29:28 (16:14) erzielte Emil Laerke zwölf Sekunden vor dem Abpfiff.

Frisch Auf Göppingen bezwang den HC Erlangen 31:25 (17:11), die TSV Hannover-Burgdorf setzte sich 31:24 (16:12) bei der HSG Wetzlar durch.

GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen 29:40 (16:20)

Tore GWD Minden: Ahouansou 5, Kranzmann 5, Pieczkowski 5, Urban 5/1, Darmoul 3, Bitsch 2, Johannsson 1, Korte 1, Sebetic 1, Staar 1

Rhein-Neckar Löwen: Groetzki 10, Kohlbacher 8, Gensheimer 4/3, Kirkelökke 4, Horzen 3, Gislason 2, Knorr 2, L. Nilsson 2, Forsell Schefvert 1, Helander 1, Lagergren 1, Michalski 1, Timmermeister 1

Schiedsrichter: Tobias Schmack (Stuttgart)/Phillip Dinges (Eggenstein-Leopoldshafen)

Zuschauer: 3057

Strafminuten: 10 / 6

Frisch Auf Göppingen - HC Erlangen 31:25 (17:11)

Tore Frisch Auf Göppingen: Kneule 6, D. Schmidt 6, Sarac 5, Schiller 5/3, Gulliksen 2, Kozina 2, Lindenchrone Andersen 2, Blagotinsek 1, Duarte 1, Sego 1

HC Erlangen: Steinert 6/2, Bissel 4, S. Firnhaber 3, Olsson 3, Büdel 2, Metzner 2, Zechel 2, Heiny 1, Jeppsson 1, Zehnder 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 4100

Strafminuten: 10 / 12

Disqualifikation: Malus (57.) / -

HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 24:31 (12:16)

Tore HSG Wetzlar: Cavor 6, Rubin 6, Novak 5/3, Nikolic 2, Schelker 2, Becher 1, Fredriksen 1, E. Schmidt 1

TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 9/1, Büchner 6, Pevnov 6, Hanne 3, B. Vujovic 3, Ayar 1, Feise 1, Kulesch 1, Mävers 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 3347

Strafminuten: 4 / 10

VfL Gummersbach - TBV Lemgo Lippe 28:29 (14:16)

Tore VfL Gummersbach: Häseler 6, Köster 5, Jansen 4, Blohme 2/1, Kodrin 2, Pregler 2, Styrmisson 2/1, Vidarsson 2, Schluroff 1, Schroven 1, Zeman 1

TBV Lemgo Lippe: Versteijnen 9, Zerbe 5, Schwarzer 4, Suton 4, Laerke 3, Hutecek 2, Brosch 1, Simak 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Zuschauer: 3800

Strafminuten: - / 6