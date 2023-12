40 Jahre Altersunterschied: Littler überragt gegen Darts-Oldie van Barneveld

Luke Littlers Sensations-Serie bei der diesjährigen Darts-WM ging auch im Achtelfinale weiter. Gegen Altmeister Raymond van Barneveld zeigte der 16-Jährige ein hochklassiges Spiel und gewann mit 4:1.

Das zweite Spiel der Abendsession des 30. Dezembers stand im Zeichen des Generationenduells. Altmeister Raymond van Barneveld, PDC-Weltmeister von 2007, nahm es mit der bisherigen Sensation der Weltmeisterschaft, dem 16-jährigen Luke Littler auf. Trotz des Altersunterschieds von 40 Jahren zeigte sich "The Nuke" von Beginn an ganz stark aufgelegt und traf auch direkt im ersten Leg die erste Höchstpunktzahl von 180 Punkten. "Barney" wollte das allerdings nicht auf sich sitzen lassen und traf im direkten Gegenzug ebenfalls dreifach in die Triple-20.

Die Partie glänzte von Beginn an mit einem hohen Average, doch es war der Youngster, der sich den frühen Vorteil verschaffte. Den ersten Satz entschied Littler mit 3:1 nach Legs für sich. Van Barneveld spielte dabei keinesfalls schlecht, mit Littlers Scoring konnte der Niederländer einfach nicht mithalten. Das sollte sich auch im zweiten Satz, den der 56-Jährige angeworfen hatte, nicht ändern. Wieder blieb "The Nuke" eiskalt und gewann erneut mit 3:1 nach Legs.

Littler führt 3:0 - "Barney" wehrt sich

Nachdem Littler auch das erste Leg des dritten Satzes für sich entschieden hatte, ließ "Barney" seine Klasse aufblitzen. Mit einem High-Finish über 127 Punkte glich der Niederländer den dritten Durchgang aus und sicherte sich wenig später das Break. Zum Satzgewinn reichte es aber nicht, weil Littler die Fehler des Altmeisters eiskalt ausnutzte. Zwei verpasste Darts auf die Doppel-16 bedeuteten das Re-Break, im Decider blieb "The Nuke" fehlerfrei und schnappte sich Satz drei.

Das hohe Tempo zog sich auch in den vierten Durchgang: Während "Barney" mit seinen 180er-Aufnahmen fünf und sechs glänzte und dadurch seine Anwurflegs eins und drei sicherte, überzeugte Littler mit konstantem Scoring und erzwang seinerseits den Decider. Dort hatte der Niederländer wieder die Nase vorne, holte sich mit einem Wurf auf Doppel-6 seinen ersten Satz und wandte so das frühe Aus ab.

"The Nuke" bleibt cool und trifft auf Dolan

Den fünften Satz durfte Littler jedoch anwerfen und nutzte diese Chance voll für sich. Der Youngster gewann seine Anwurf-Legs und ließ "Barney" keine Break-Chance. So ging es in das entscheidende fünfte Leg, wo der 16-Jährige Köpfchen bewies und statt eines "Big-Fish"-Finishs sich den Matchdart auf die Doppel-15 stellte. Dieser fand wenig später seinen Weg ins Ziel und der Einzug ins Viertelfinale war beschlossene Sache.

Dort trifft der 16-Jährige in der Abend-Session (ab 20 Uhr) am 1. Januar auf Brendan Dolan. Der Nordire hatte zuvor den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson mit 4:3 niedergerungen.