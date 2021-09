40.000 Zuschauer dürfen bei Köln gegen Fürth ins Stadion

Es wird immer voller in Müngersdorf. Gingen die Verantwortlichen des 1. FC Köln bis gestern noch davon aus, das Spiel gegen Aufsteiger Greuther Fürth vor 33 000 Fans austragen zu können, werden es nun am Freitag rund 40 000 Zuschauer sein, die dieses Duell verfolgen dürfen.

Die ab dem 1. Oktober gültige Corona-Schutzverordnung der Landesregierung NRW machte diese Erhöhung der Kapazität möglich. Geschäftsführer Alex Wehrle zur neuen, für den FC erfreulichen Situation: "Die 8.000 Tickets, die am Dienstag in den Verkauf gegangen sind, waren innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Deshalb sind wir proaktiv auf das Gesundheitsamt der Stadt Köln zugegangen, um schon gegen Fürth eine Kapazitätserhöhung zu erreichen. Das ist im Rahmen der neuen Corona-Schutzverordnung jetzt möglich." Die bisherigen Heimspiele sahen am 1. Spieltag 16500 Fans (gegen Hertha BSC), am 3. und 5. Spieltag gegen Bochum und Leipzig kamen jeweils 25 000 Zuschauer ins Müngersdorfer Stadion. Anders als an anderen Bundesliga-Standorten konnten in Köln jeweils die kompletten Kontingente abgesetzt werden.

Einlass erhalten weiterhin nur Zuschauer nach der 2G-Regelung, geimpfte oder genesene Fans also. Ausnahmen bilden Personen bis 16 Jahre und Menschen, die ärztlich attestiert nicht impffähig sind.

Thielmann fehlt krankheitsbedingt

Nicht von der Bank und nicht von der Tribüne wird Jan Thielmann die Partie verfolgen. Der Angreifer muss wegen eines Magen-Darm-Infektes das Bett hüten. Sein besonderes Pech: erstmals flatterte dem FC eine Einladung der U21 für Thielmann ins Haus, die wegen dieser Erkrankung abgesagt werden musste.