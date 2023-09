40:0! Cowboys zerlegen fehlerhafte Giants in ihre Einzelteile

Nach einer überraschend starken Vorsaison sind die New York Giants mit einem herben Dämpfer gestartet. Im Sunday Night Game landete Divisionsrivale Dallas Cowboys einen Kantersieg im Big Apple.

Ein 40:0 hat es zwischen Cowboys und Giants noch nie gegeben. Quarterback Dak Prescott führte Dallas im Auftaktspiel der Texaner beim NFC-East-Rivalen in New York gleich einmal zu einem Kantersieg - die Cowboys unterstrichen ihre Ambitionen deutlich.

Wobei Prescott bedingt durch zahlreiche Fehler der Giants gar nicht zu einer Glanzleistung ausholen musste (13 von 24 für 143 Yards, 0/0). Das Desaster für "Big Blue" begann im ersten Viertel mit einem geblockten Graham-Gano-Field-Goal, das Noah Igbinohene über 58 Yards bis in die Endzone der Hausherren trug. Statt 3:0 Giants hieß es 6:0 Cowboys.

Nicht viel besser ging es weiter für die Truppe des heimischen Spielmachers Daniel Jones, dessen Bilanz verheerend ausfiel. Sieben Sacks für einen Raumverlust von 47 Yards sowie zwei Interceptions standen mageren 104 Yards Gewinn durch 15 erfolgreiche Pässe gegenüber (43 Yards erlief Jones zudem selbst).

#62: NFL Preview Week 1 - Love auf dem heißen Stuhl Alles NEU macht der NFL Kickoff! Zum Startschuss der neuen Saison gibt es einige neue Rubriken bei „Icing the kicker“. Kucze, Detti und Grille sprechen über das „Matchup der Woche“ und beantworten Fragen aus der Community. Dazu gibt es feurige Diskussionen und einen heißen Stuhl, auf dem zur Premiere ein junger Käsekopf Platz nimmt…

Noch im ersten Quarter führte eine Jones-INT zu einem 22-Yard-Return bis ins Ziel durch DaRon Bland - Pick 6 und 0:16 aus Giants-Sicht.

Pollards Läufe sorgen für klare Verhältnisse

Bis zur Pause stand es 26:0 für die Texaner, nach dem dritten Abschnitt 33:0, Running Back Tony Pollard stockte den Score mit seinen kurzen Läufen ins Glück weiter auf. Der Schlusspunkt blieb KaVontae Turpin vorbehalten, der über sieben Yards zum Endstand über die Goalline kam. Die Cowboys-Defense gestattete bis zum Schluss keine Giants-Punkte.

"Das war erst das erste Spiel", hielt Prescott nach dem fünften Sieg in Serie über den Rivalen fest und mahnte zugleich: "Wir müssen diszipliniert bleiben und das heute über vier Viertel Gezeigte mit in die Vorbereitung für das nächste Spiel tragen."

Cowboys-Linebacker Micah Parsons schlug da schon forschere Töne an. "Ich habe das vor jedem anderen kommen sehen und gesagt, dass ich es kaum erwarten kann, nach New York zu kommen. Ich wusste, dass das passieren würde."

Zurück blieben konsternierte Giants, die nach dem Erreichen der Play-offs in der Vorsaison durchaus mit gewissen Erwartungen in diese Spielzeit starteten. Doch bis auf einen starken, aber letztlich fruchtlosen ersten Drive kam nichts herum für die Hausherren, Head Coach Brian Daboll schüttelte wiederholt am Spielfeldrand den Kopf. "Ich lege meinen Fokus auf Verbesserung - und es gibt viel zu verbessern. Sein erfahrener Receiver Sterling Shepard hatte gleich einen Plan für die kommenden Tage: "Wir müssen so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen."

Mit einem Auswärtsspiel bei den Arizona Cardinals geht es für die Giants kommenden Sonntag weiter. Die Cowboys empfangen die New York Jets um Aaron Rodgers.