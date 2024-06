4 x 100 m: Deutsche Sprinter sichern sich Bronze

Die deutschen Sprinterinnen mussten den EM-Titel in der Staffel diesmal anderen überlassen, dafür holten die deutschen Männer über die 4 x 100 m eine Medaille.

Kevin Kranz, der Fünfte im Einzel Owen Ansah, Deniz Almas und Lucas Ansah-Peprah kamen nach 38,52 Sekunden als Dritte ins Ziel. Gold holten am Mittwoch in Rom überlegen die Gastgeber aus Italien um Olympiasieger und Einzel-Europameister Marcell Jacobs in 37,82 Sekunden. Die Niederländer wurden Zweite in 38,46 Sekunden.

Zwei Jahre nach dem Gewinn des Europameistertitels wurde die veränderte deutsche 4 x 100-Meter-Staffel der Frauen Vierte. Sophia Junk, Nele Jaworski sowie die München-Europameisterinnen Gina Lückenkemper und Rebekka Haase liefen am Mittwoch 42,61 Sekunden. Lückenkemper war auch im Einzel Fünfte geworden.

Zu Gold stürmte diesmal das britische Quartett in 41,91 Sekunden vor den Staffeln aus Frankreich (42,15) und den Niederlanden (42,46). Die zunächst viertplatzierten Schweizerinnen wurden nachträglich disqualifiziert, sodass das DLV-Quartett noch einen Platz nach vorne rutschte.