Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang hat im Finale des fünften FGS-Qualifiers seinen ersten großen internationalen Titel verspielt. Der Däne musste sich nach 2:0-Führung im Rückspiel mit 4:6 geschlagen geben.

Eigentlich war das Drehbuch schon geschrieben: 'RBLZ_Anders' führte im Rückspiel des Finales gegen Razvan 'RvPLegend' Puiu nach 25 Ingame-Minuten mit 2:0. Das Hinspiel war mit 1:1 geendet, der Vorsprung des Dänen betrug folglich auch in der Gesamtabrechnung zwei Tore. Es deutete sich der erste große internationale Titel des "Wunderkinds" von RB Leipzig an, der von den meisten Fans und Experten seit Monaten erwartet wird. Doch es kam anders.

Noch vor der Halbzeitpause konnte der rumänische Gegner zum 2:2 ausgleichen. Entscheidend für die Niederlage von 'RBLZ_Anders' waren jedoch die Phase zwischen der 59. und 74 Ingame-Minute. In diesen traf 'RvPLegend' nach Belieben und zog auf 6:2 davon. Besonders bitter war der Gegentreffer zum 2:3 aus Vejrgangs Sicht. Torhüter Edwin van der Sar war beim zentralen Schuss eigentlich dran, der Ball trudelte anschließend dennoch über die Linie.

'RBLZ_Anders' zeigte in der Schlussphase Moral und verkürzte auf 4:6 - letztlich aber nur Ergebniskosmetik. Puiu gewann das Finale in der Addition mit 7:5, Vejrgang ging leer aus. Nach seinem Halbfinal-Aus in FGS-Qualifier 3 und seinem Viertelfinal-Aus in FGS-Qualifier 4 die nächste herbe Enttäuschung trotz starkem Turnier. Ein wenig trösten dürfte 'RBLZ_Anders' die Qualifikation für die Play-offs zum FIFAe World Cup.

'Levyfinn' fehlen Sekunden zum Halbfinale

Im Vorfeld des Finales hatte der 17-Jährige unter anderem den besten Deutschen des Wochenendes aus dem Weg geräumt. Im Viertelfinale war der Däne auf den Rostocker Levy Finn 'Levyfinn' Rieck getroffen - und die beiden sorgten für Spektakel. 'RBLZ_Anders' konnte das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden, im Rückspiel schlug der DFB-eNationalspieler zurück. Mit seinem Treffer zum 4:3 rettete er sich kurz vor Schluss in die Verlängerung.

Dort legte 'Levyfinn' vor und stellte in der 99. Ingame-Minute auf 5:3. 'RBLZ_Anders' behielt jedoch die Nerven und glich nach einem fatalen Fehlpass des Hansa-Profis im Aufbauspiel unter dem Strich in der 120. Minute aus - das Elfmeterschießen musste her. Dort galt Rieck zwangsläufig als Favorit, da Vejrgang in der regulären Spielzeit der beiden Partien mit gleich drei Straßstößen gescheitert war. Es sollte aber kein schlechtes Omen werden.

Vejrgang vergibt drei Elfmeter - und siegt doch vom Punkt

Von den ersten fünf Elfmetern vergaben die beiden vier, danach trafen sie zusammen zwölfmal in Folge. Letztlich parierte 'RBLZ_Anders' beim Stand von 7:6 für ihn den entscheidenden Schuss von 'Levyfinn', indem er schlicht stehen blieb. Durchaus ironisch, denn: Zwei der drei vom Leipziger verschossenen Elfmeter während der regulären Viertelfinalspiele hatte Rieck auf ebenjene Art gehalten. Diesmal sorgte das Verharren des Keepers für sein Ausscheiden.

Das Halbfinale im Anschluss bescherte weniger Spannung. 'RBLZ_Anders' setzte sich gegen Henrique 'Zezinho' Lempke von DUX Gaming zweimal mit 3:2 durch. Insgesamt kann sich Vejrgang kaum einen Vorwurf machen, er trat zumeist gewohnt souverän auf. Im Achtelfinale hatte er etwa den Spanier Ander 'Neat' Tobal mit 10:3 besiegt. Einzig diese schwachen 15 Ingame-Minuten im Finale gegen 'RvPLegend' kosteten ihn den Titel.

Deutsche FIFA-Größen enttäuschen

Aus deutscher Sicht verlief der FGS-Qualifier 5 im Übrigen enttäuschend: Einzig 'Levyfinn' schaffte den Sprung ins Viertelfinale. Im Achtelfinale mussten Berkay 'BerkayLion' Demirci gegen Donovan 'Tekkz' Hunt (5:6) und Joe 'JH7' Hellmann gegen Tiago 'Darkley11' Pires (1:3) die Segel streichen. Schon in der Runde davor hatte es den FIFA-Weltmeister Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und den deutschen Meister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen erwischt.

Der Engländer 'Tekkz' schaffte nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen 'Berkaylion' auch den Schritt ins Halbfinale. Er bezwang auf dem Weg dorthin den Portugiesen Julio 'MarQzou' Lourenco mit insgesamt 3:0. In der Vorschlussrunde hatte er jedoch keine Chance gegen den späteren Sieger 'RvPLegend' und ging mit 1:7 baden. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Qualität des Rumänen, die auch 'RBLZ_Anders' im Finale schmerzhaft zu spüren bekam.