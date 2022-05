4:2 gegen SC Paderborn II: 1. FC Kaan-Marienborn macht riesigen Schritt in Richtung Regionalliga

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat mit dem 4:2 im Spitzenspiel gegen den SC Paderborn 07 II einen großen Schritt in Richtung Regionalliga gemacht. Zurücklehnen ist aber natürlich trotzdem verboten, denn Platz eins ist in Westfalen besonders wertvoll.

Nichts weniger als die Tabellenführung stand am Mittwoch auf dem Spiel, sowohl der 1. FC Kaan-Marienborn als auch der SC Paderborn 07 II hätten sich an die Spitze setzen können.

Wer nach 90 Minute tatsächlich obenauf ist, darauf bekamen die Zuschauer im Breitenbachtal bereits nach zwei Minuten das erste Indiz geliefert. Nach einem Eckball landete der Ball bei Tsuda, der aus dem Rückraum zum 1:0 für Kaan-Marienborn einschob. Paderborn erholte sich gut von diesem Tiefschlag, ohne aber allzu viel Gefahr zu erzeugen. Und so legte der FCKM in der 21. Minute nach. Wieder war ein Eckball der Ursprung, diesmal setzte Pjetrovic die Kugel mit Wucht unter die Latte. In der 34. Minute wurde es vor dem SCP-Tor unübersichtlich, am Ende war wohl Kiefer entscheidend dran und lenkte die Kugel ins eigene Netz zum 3:0 für die Gastgeber.

Die Paderborner enttäuschten an diesem Abend aber dennoch nicht, ihnen ging nur der nötige Killerinstinkt abhanden. Bis zur 49. Minute, da zielte Henke genau und brachte den SCP auf 1:3 heran. Nach knapp 20 Minuten folgte die Antwort der Käner: Kyere köpfte wuchtig zum 4:1 ein, kurz vor Schluss verkürzte Pululu nochmal, Henke sah zwischendurch Gelb-Rot.

Kaan-Marienborn hat damit zwei Spieltage vor Schluss schon vier Punkte Vorsprung auf Nichtaufstiegsplatz drei. Auch wenn der zweite Rang ebenfalls das Ticket für die Regionalliga bedeuten würde, mit der Meisterschaft ist die höchst lukrative Qualifikation für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals verbunden.