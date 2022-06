4:10 Stunden: Cilic stoppt Rublevs Lauf mit Thriller-Sieg

Der Kroate Marin Cilic steht überraschend im Halbfinale der French Open. Der Routinier zog Andrey Rublev im langen Tie-Break des fünften Satzes den Zahn.

Der 33 Jahre alte Cilic gewann am Mittwochabend in Paris gegen den Russen Rublev im Super Tiebreak mit 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2). Nach 4:10 Stunden nutzte der US-Open-Champion von 2014 seinen ersten Matchball. Im letzten Viertelfinalspiel stehen sich am Abend noch der Norweger Casper Ruud und Holger Rune aus Dänemark gegenüber.

Alexander Zverev hatte bereits am Dienstag durch einen Sieg gegen Carlos Alcaraz das Halbfinale erreicht. Dort trifft der Olympiasieger am Freitag auf den 13-maligen Paris-Champion Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich gegen Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien durchgesetzt.