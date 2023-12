4:1 über Krcmar: Anderson trifft nun auf Price-Bezwinger Dolan

Gary Anderson ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Nummer 21 der Welt schlug den Kroaten Boris Krcmar souverän mit 4:1 und trifft nun auf Brendan Dolan.

Gary Anderson setzte sich souverän gegen Boris Krcmar durch. IMAGO/Action Plus

Der zweifache Weltmeister Gary Anderson eröffnete die Abend-Session der Darts-WM am Freitag gegen den Kroaten Boris Krcmar. Der Underdog setzte im ersten Satz gegen den 21. der Order of Merit direkt ein Ausrufezeichen, per 161er Finish im fünften Leg nahm Krcmar dem Schotten den Anwurf ab.

Anderson musste sich steigern und tat dies auch. Im dritten Leg gelang dem 53-Jährigen ein Break, den folgenden Anwurf brachte er mit Mühe durch und glich somit zum 1:1 aus. Nun war "The Flying Scotsman" warm, Satz drei zog er ohne Anwurf-Verlust inklusive Break souverän auf seine Seite. Krcmar verlor seinen Flow, konnte Andersons wenige Fehler kaum mehr nutzen. Der 44-Jährige gab auch seinen zweiten Anwurf-Satz ab, Anderson spielte derweil einen starken Average von knapp unter 100.

Das Weiterkommen tütete der Schotte anschließend mit einem 3:0 im fünften Satz ein.

Im Achtelfinale trifft Anderson nun auf Brendan Dolan, der Gerwyn Price überraschend ausgeschalten hatte. Bereits am morgigen Samstag ab 20 Uhr stehen sich die beiden im Alexandra Palace gegenüber.