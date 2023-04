"4:0 hat nichts an der Bilanz geändert": Theo glaubt an ein "anderes Spiel"

Am Mittwoch kommt es zum zweiten Teil der April-Trilogie zwischen Milan und Napoli. Aus der Sicht der Mailänder werde es aber ein "anderes" Spiel als vor gut anderthalb Wochen in der Liga.

Erwartet ein anderes Spiel als in der Liga: Milans Vizekapitän Theo. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Genau 18 lange Jahre musste der italienische Fußball auf ein Duell zweier Serie-A-Vereine in der Champions League warten. Wie schon am 12. April 2005 ist erneut Milan einer der beiden Klubs. Diesmal treffen die Rossoneri im Viertelfinale aber nicht auf Stadtrivale Inter, sondern auf Napoli (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) - der amtierende italienische Meister fordert also den vermeintlichen Nachfolger. Dies veranlasste Theo auf der Pressekonferenz zum Schwärmen: "Eine Herausforderung, um den italienischen Fußball zu ehren? Es gibt keinen Grund, ihn zu ehren, die ganze Welt kennt den Wert des italienischen Fußballs".

Beim Blick auf die Tabelle in der Serie A ist das Viertelfinale eine vermeintlich klare Angelegenheit. Die Partenopei liegen 22 Punkte vor den viertplatzierten Mailändern und 16 Punkte vor dem Tabellenzweiten Lazio komfortabel an der Spitze. "Die Champions League hat nichts mit der Meisterschaft zu tun, das sind zwei verschiedene Dinge mit verschiedenen Mannschaften", betonte AC-Trainer Stefano Pioli allerdings.

Pioli zog "Hinweise" aus dem Ligaspiel

Während die Neapolitaner in der Liga über die gesamte Saison sehr dominant auftraten und gegen "kleinere" Teams nicht strauchelten, ließ Milan häufiger Punkte liegen. Bester Beweis war die Generalprobe für das morgige Spiel: Die Mailänder kamen am Freitag gegen Empoli nicht über ein 0:0 hinaus.

Dass die Lombarden dafür aber im direkten Aufeinandertreffen mindestens ebenbürtig sind, bewiesen sie vor gut anderthalb Wochen. Ein 4:0 entführte die AC aus dem Diego Armando Maradona. "Das 4:0 in der Liga hat nichts an der Bilanz geändert, morgen wird es ein anderes Spiel sein", warnte Theo. Dennoch habe der Sieg laut Pioli "Hinweise" gegeben.

Theo träumt vom Titel und richtet den Blick auf die Gegenwart

Doch der 57-Jährige vertraut eben nicht nur auf die Taktik und die Fähigkeiten seiner Spieler, sondern auch auf eine mentale Kraft: "Mit der Kraft unserer Träume haben wir den Scudetto gewonnen, also ist Träumen gut für uns. Es wäre schön, das Halbfinale zu erreichen."

Etwas weiter ging sogar sein Vizekapitän. "Die Champions League gewinnen? Natürlich kann man das", sprach der Linksverteidiger kurz euphorisch, richtete ihm Anschluss seinen Blick aber sofort wieder auf die Gegenwart. "Das Wichtigste ist jetzt aber, dass wir morgen das tun, wozu wir in der Lage sind." Also wie in Neapel mit feinen Spielzügen zu einem denkwürdigen Abend beizutragen, sodass das rein italienische Spiel anders als vor 18 Jahren (AC-Schlussmann Dida wurde von einem Feuerwerkskörper getroffen und die Partie daraufhin abgebrochen) diesmal positiv in Erinnerung bleibt.