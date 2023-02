4:0 gegen Aachen: Souveräne Preußen-Vorstellung im Topspiel vor über 11.000 Zuschauern

9:11Der SC Preußen Münster knüpfte am Sonntag nahtlos an seine Form vor der Winterpause an. Im Spitzenspiel gegen Alemannia Aachen siegten die Adlerträger zum Auftakt in die Restrunde fast mühelos mit 4:0. Joker Alexander Langlitz schnürte dabei nach seiner Einwechslung in der 65. Minute einen Doppelpack.