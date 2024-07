3x3-Basketball: Die Regeln und der Modus bei Olympia

Zum zweiten Mal wird es bei Olympia auch 3x3-Basketball geben. Zumindest bei den Frauen ist auch Deutschland qualifiziert. Wir erklären die Regeln für die Streetball-Variante.

Anders als beim Basketball in der Halle gibt es bei 3x3 nur einen Korb, es wird auf ein Halbfeld gespielt. Dort stehen je drei Akteure einer Mannschaft auf dem Feld, dazu hat jedes Team die Möglichkeit, einen Spieler ein- bzw. auszuwechseln.

Ein großer Unterschied ist die Zählweise. Ein Korb bringt nur einen Punkt, dazu zählt ein Wurf von der "Dreierlinie" im 3x3 nur zwei Punkte. Dazu haben die Teams nur 12 und nicht 24 Sekunden Zeit, um einen Angriff abzuschließen.

Gespielt werden maximal zehn Minuten, allerdings ist es auch möglich, dass das Spiel schneller beendet wird. Erreicht eine Mannschaft 21 Punkte, steht der Sieger automatisch fest. Herrscht nach zehn Minuten allerdings Gleichstand, gibt es eine Verlängerung. Dort gewinnt das Team, welches zuerst zwei Punkte erzielt hat.

Ein Angriff muss von außerhalb des Halbkreises gestartet werden. Sollte also Team A einen Korb erzielen, wechselt der Ballbesitz und Team B startet von hinter der Zweierlinie. Vergibt Team A einen Wurf und holt Team B den Defensiv-Rebound muss der Ball zunächst ebenfalls hinter die Zweipunktelinie gebracht werden. Gleiches passiert bei einem Block oder einem Steal. Es gilt nicht für den Fall, wenn Team A einen Offensiv-Rebound holt.

3x3-Basketball: Team-Fouls

Auch hier gibt es Abweichungen zum Spiel in der Halle. Wer beim Wurf gefoult wird, erhält einen Freiwurf. Gibt es ein Foul hinter der Zweipunktelinie beim Wurfversuch, darf der Gefoulte zwei Freiwürfe nehmen. Geschieht ein Foul nicht in der Wurfbewegung, bekommt der Gefoulte wieder den Ball.

Allerdings darf nicht beliebig gefoult werden. Ab dem siebten Teamfoul erhält der Gefoulte zwei Freiwürfe, ab dem zehnten Teamfoul gibt es zwei Freiwürfe sowie auch Ballbesitz für den Gefoulten.

3x3-Basketball: Der Modus bei Olympia

Insgesamt acht Teams treten jeweils bei Männern und Frauen an. Dabei hat jede Mannschaft in der Gruppenphase sieben Spiele zu absolvieren. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Halbfinale, während die Plätze 3 bis 6 die im Play-in in direkten Duellen die verbleibenden beiden Semifinal-Spots ausspielen.

Gespielt wird auf dem Place de la Concorde, das Spiel um Bronze sowie das Finale sind für den 5. August angesetzt.

