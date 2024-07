3x England und 8x Spanien - Die perfekte Aufstellung für das Finale?

Das kicker-Managerspiel zur EM 2024 geht in die letzte Runde. Spanien und England duellieren sich am Sonntag um den Titel, entsprechend können nur noch Spieler dieser beiden Teams Punkte sammeln. Wer mit den verbleibenden zwei Transfers noch elf Spieler für das Finale aufstellen kann, hat gute Chancen, ganz oben mit dabei zu sein.

Zwei von 24 Nationen sind am Ende übrig. So war es absehbar und dennoch eine echte Herausforderungen für alle Manager, ihre Kader im kicker-Managerspiel zur EM 2024 im Laufe des Turniers darauf vorzubereiten. Wer von Beginn an auf Spieler aus Spanien und England gesetzt und damit ein gutes Gespür für den Verlauf der Europameisterschaft gehabt hat, kann für das Finale optimal aufgestellt sein. Aber auch mit insgesamt zwölf Transfers im Turnierverlauf kann das Team im Ranking vorne landen, selbst wenn man ohne Spieler aus dem Finale ins Turnier gegangen ist.

Spanien mit perfekter Bilanz - England mit Startschwierigkeiten

Sechs Siege aus sechs Spielen, so sieht die makellose Bilanz der Spanier aus. Die Iberer boten zudem den vermeintlich besten Fußball des Turniers, entsprechend konnten viele Spieler trotz Sperren oder Verletzungen auch im kicker-Managerspiel ordentlich Punkte sammeln. Mit sehr durchwachsenen Ergebnissen startete England in das Turnier, konnte sich dennoch bis ins Finale durchsetzen. Durch bisher sechs bewertete Spiele kommen auch hier viele Punkte zusammen.

Wie sähe also eine vermeintlich optimale Aufstellung für das Finale aus? Wir haben uns die Spieler auf Basis der bisherigen Turnierpunkte angesehen und dabei natürlich auch die grundsätzlichen Restriktionen des kicker-Managerspiels (Budget, Formation) berücksichtigt.

Tor

Frankreichs Mike Maignan ist mit 67 Punkten aktuell der Top-Torhüter der EM. Drei Zu-Null-Spiele und 3x die Auszeichnung als Spieler des Spiels lassen ihn trotz des Ausscheidens aller Voraussicht nach zum bestbepunkteten Torhüter des Turniers werden. Bei den beiden Finaltorhütern hat Jordan Pickford (44 Punkte) die Nase vor Unai Simon (36 Punkte).

Abwehr

In der Abwehr liegen aktuell drei Spieler gleichauf - alle sind im Finale nicht mehr dabei. William Saliba (Frankreich), Manuel Akanji (Schweiz) und Joshua Kimmich (Deutschland) kommen auf jeweils 36 Punkte. Das dürfte im Finale allerdings noch übertroffen werden. Von Spanien folgen Daniel Carvajal (trotz Sperre im Halbfinale) und Marc Cucurella (beide 32 Punkte) sowie Aymeric Lamporte und Englands Kyle Walker (beide 28 Punkte). Die Viererkette für das Finale ist also gemischt.

Mittelfeld

Im Mittelfeld konnten sich die spanischen Spieler besonders auszeichnen. Dani Olmo ist mit 58 Punkten der Mittelfeldspieler mit den meisten Punkten des bisherigen Turniers. Hinter Jamal Musiala (Deutschland, 57 Punkte) folgen ihm zwei weitere Landsleute: Fabian (57 Punkte) und Rodri (52 Punkte). Erst auf Platz 13 folgt Jude Bellingham mit 31 Punkten, der mit einem Marktwert von 9,5 Mio. aufgrund der Budget-Restriktionen des Spiels weichen muss.

Sturm

Auch im Angriff liegen zwei Spanier ganz vorne. Lamine Yamal (59 Punkte) und Nico Williams (50 Punkte) sind die bisher punktbesten Stürmer des Turniers. Englands Top-Stürmer Harry Kane komplettiert mit 35 Punkten den Angriff. Aktuell liegen noch Cody Gakpo (Niederlande, 48 Punkte), Georges Mikautadze (Georgien, 35 Punkte) bei den Gesamtpunkten vor ihm.

Meet&Greet mit Mario Götze zu gewinnen

Also acht Spanier und drei Engländer oder etwa doch komplett auf eines der beiden Teams setzen? Oder vielleicht doch Spieler wählen, die sich wie Ollie Watkins oder Mikel Morino nur in einzelnen Spielen, aber nicht im gesamten Turnierverlauf, auszeichnen konnten?

Wir sind gespannt, welcher Manager oder welche Managerin die perfekte Aufstellung für das Finale wählt und am Ende den Hauptpreis gewinnt: Ein Stadion-Erlebnis-Paket mit Hotel in Frankfurt, VIP-Plätze und ein Meet & Greet mit Mario Götze, zur Verfügung gestellt von Indeed, Hauptsponsor der SGE und Partner beim Managerspiel.

Wir wünschen allen Mitspielern ein gutes Händchen und ein erfolgreiches Finale.