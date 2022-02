385 neue Fragezeichen: Bayerische Fan-Datenbank gibt Rätsel auf

Die bayerische Fan-Datenbank EASy GS gibt weiter Rätsel auf - aktuell mit vielen Löschungen.

Polizeikräfte vor der Allianz Arena: Die Fan-Datenbank in Bayern gibt Rätsel auf. imago images/Thomas Vonier

Die Wellen schlugen hoch im August 2021 - vor allem in Bayern. Damals hatte der kicker nach einer parlamentarischen Anfrage der Landtags-Grünen die Existenz der Fan-Datenbank EASy Gewalt und Sport (EASy GS) des Innenministeriums mit 1644 Einträgen öffentlich gemacht. Unklare Aufnahme- und Löschungskriterien, die Unkenntnis der Betroffenen sowie eine möglicherweise verfassungswidrige Protokollierung von Bewegungsprofilen einzelner Fans riefen großen Protest hervor.

Der Veröffentlichung im kicker folgte eine Vielzahl an Auskunftsersuchen von Fans; das zeigt die Antwort auf eine neuerliche Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer und Katharina Schulze. "Im Jahr 2020 haben bayernweit 23 Personen Auskunft verlangt, im Jahr 2021 waren es bisher 362 Auskunftsersuchen", lautete der offizielle Stand des Ministeriums Ende November 2021. Viele davon kamen ge- bündelt: So hatte das Fanprojekt München Sammelanfragen gestartet, die Rot-Grün-Weiße Hilfe aus Augsburg im Stadion des FCA Anträge verteilt.

Alles sieht nach willkürlicher Vorgehensweise aus. Rechtsanwalt Marco Noli

Doch die Antworten waren teils überraschend. Bei rund 110 Anfragen aus der organisierten Szene des FC Bayern hat das Fanprojekt München nur von Negativ-Auskünften gehört, also der Rückmeldung, dass die anfragende Person nicht in der Datenbank gemeldet sei. Dabei befanden sich darunter Fans mit einem bundesweiten Stadionverbot oder Einträgen in die Deutschland-übergreifende, aber kleinere "Datei Gewalttäter Sport".

In Augsburg zeigte der Rücklauf ebenfalls kein klares Bild: Teils seien Fans gemeldet, gegen die Verfahren mit einem Freispruch geendet hatten, andere überraschend gar nicht. Eine Linie sei nicht erkennbar, hadert Rechtsanwalt Marco Noli: "Alles sieht nach willkürlicher Vorgehensweise aus. Wie kann man davon ausgehen, dass die bestehenden Einträge rechtmäßig sind und hier klar definierte Kriterien angewendet werden?"

Zwischen Juni und November wurden 385 Einträge gelöscht

Fast noch mehr Rätsel gibt die Zahl 385 auf. So viele Einträge wurden nach Auskunft des Innenministeriums zwischen dem 15. Juni und dem 18. November 2021 aus EASy GS gelöscht, also nach Veröffentlichung der Datenbank. Staatsminister Joachim Herrmann (CSU) begründet diese Löschungen in seiner Antwort mit einer "turnusmäßigen Qualitätskontrolle". Zum 1. Januar 2022 waren aufgrund von Fristen tatsächlich auch nur 37 Löschungen vorgesehen.

Für Deisenhofer, den sportpolitischen Sprecher der Grünen, ist die Löschung "ein großer Erfolg, der aber auch zeigt, auf welch wackeligen und womöglich sogar verfassungswidrigen Füßen die Datei stand und steht". Eine Vielzahl von negativen Auskunftsersuchen und gleichzeitig eine ähnlich geringere Anzahl an Einträgen - für die Experten ist das kein Zufall.

Zumal die meisten Löschungen eben gerade bei den Polizeipräsidien München (von zusammen 709 für Bayern-, 1860- und Unterhaching-Fans auf nun 445 Einträge) und dem für Augsburg zuständigen Präsidium Schwaben Nord (von 117 beim FC Augsburg auf nun 52) vorgenommen wurden, also den Standorten, von denen aus viele schriftliche Auskunftsersuchen eingingen.

Wollte sich das Innenministerium Nachfragen ersparen?

"Die Fakten weisen eindeutig darauf hin, dass diese zur Folge hatten, dass die jeweilige Person aus der Datei gelöscht wurde, aber vorher ein Eintrag und eine Datensammlung vorhanden war. Die Zahlen sprechen für sich", findet Noli, Mitglied der bundesweiten AG Fan-Anwälte, und wird bei dieser Einschätzung auch von den Fan-Organisationen vor Ort unterstützt. Der Verdacht ist, dass sich das Innenministerium so weitere Nachfragen ersparen wollte - oder vorher gesammelte Daten nicht preisgeben wollte. Nachzuweisen ist das nicht, auffällig sind die Zahlen in jedem Fall.

Nach der plötzlichen Verkleinerung um fast ein Viertel stellt sich zudem die Frage, welchen Nutzen die Datenbank überhaupt hat. "Es ist das Eingeständnis der Polizei, dass die Datei überflüssig ist", sagt Noli. Und auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Schulze fordert: "Wir sehen bislang keinen triftigen Grund, an der Datei festzuhalten, sie gehört in unseren Augen komplett abgeschafft." Die Konsequenz der neuesten Zahlen für die Fans ist Noli klar: "Man kann ihnen nur raten, weitere Auskunftsersuchen zu stellen."