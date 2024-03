38 Spieler aus der Bundesliga kämpfen um das Olympiaticket

38 Profis aus der Handball-Bundesliga, darunter auch zwei Zweitligaspieler kämpfen ab heute um das Ticket zu den Olympischen Spielen. handball-world gibt einen Überblick.

Der THW Kiel führt das Ranking mit fünf Spielern in vier Mannschaften an. Allerdings werden sich nicht alle qualifizieren können, denn Mykola Bilyk, Domagoj Duvnjak und Rune Dahmke streiten sich in Hannover um zwei freie Plätze.

Den Platz hinter den Zebras teilen sich aktuell die MT Melsungen und der SC DHfK Leipzig mit jeweils vier HBL-Profis, dabei sind die Sachsen erst durch die Nachnominierungen von Luca Witzke und Franz Semper auf diese Position vorgerückt. Beide kamen als Ersatz für Kai Häfner (Stuttgart) und Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf) ins DHB-Team. Für den Recken Justus Fischer gab es von Alfred Gislason hingegen keinen Ersatz.

In Hannover vor Ort sind auch die beiden Balinger Filip Vistorop und Nikola Grahovac, beide haben aber zunächst nicht den Sprung ins Aufgebot von Dagur Sigurdsson geschafft und sind vorerst nur Reserve. Aus der 2. Handball-Bundesliga können sich Potsdams Elias Kofler für Österreich und Mindens Mohamed Amine Darmoul für Tunesien ein Ticket erspielen.

THW Kiel (5):

Mykola Bilyk (Österreich)

Domagoj Duvnjak (Kroatien)

Rune Dahmke (Deutschland)

Harald Reinkind (Norwegen)

Petter Överby (Norwegen)

MT Melsungen (4):

Rogerio Moraes (Brasilien)

Ivan Martinovic (Kroatien)

Timo Kastening (Deutschland)

Adrian Sipos (Ungarn)

SC DHfK Leipzig (4):

Marko Mamic (Kroatien)

Franz Semper (Deutschland)

Luca Witzke (Deutschland)

Kristian Saeveras (Norwegen)

SG Flensburg-Handewitt (3):

Boris Zivkovic (Österreich)

Johannes Golla (Deutschland)

Blaz Blagotinsek (Slowenien)

VfL Gummersbach (3):

Julian Köster (Deutschland)

Kristjan Horzen (Slowenien)

Tilen Kodrin (Slowenien)

Rhein-Neckar Löwen (3):

David Späth (Deutschland)

Jannik Kohlbacher (Deutschland)

Juri Knorr (Deutschland)

SC Magdeburg (2):

Lukas Mertens (Deutschland)

Christian O´Sullivan (Norwegen)

TSV Hannover-Burgdorf (2):

Marian Michalczik (Deutschland)

Renars Uscins (Deutschland)

TBV Lemgo Lippe (2):

Lukas Hutecek (Österreich)

Lukas Zerbe (Deutschland)

TVB Stuttgart (2):

Egon Hanusz (Ungarn)

Daniel Fernandez Jimenez (Spanien)

HC Erlangen (2):

Christoph Steinert (Deutschland)

Klemen Ferlin (Slowenien)

Füchse Berlin (1):

Nils Lichtlein (Deutschland)

HSG Wetzlar (1):

Domen Novak (Slowenien)

Frisch Auf Göppingen (1):

Sebastian Heymann (Deutschland)

HSV Hamburg (1):

Zoran Ilic (Ungarn)

1. VfL Potsdam (1):

Elias Kofler (Österreich)

GWD Minden (1):

Mohamed Amine Darmoul (Tunesien)