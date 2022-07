38 Punkte: DBB-Aushängeschild Schröder dreht nach Startschwierigkeiten auf

4:06Angeführt von Rekordmann Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer die erste Gruppenphase in der WM-Qualifikation fast makellos abgeschlossen und sind auf dem Weg zur Endrunde 2023 voll auf Kurs. Nach dem glanzlosen 93:83 (40:36) über Polen in Bremen nimmt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) elf von zwölf möglichen Punkten in die nächste Phase mit. Nun kommt die letzte Pause vor einem vollgepackten Sommer.