37.000 Euro weg? Arsenals Gabriel Jesus in Counter-Strike 2 gesperrt

Gabriel Jesus hat in Counter-Strike 2 einen permanenten Ausschluss erhalten. Für den brasilianischen Torjäger sei dieser "unfair" - eine Reaktion des Entwicklers gibt es nicht.

Gabriel Jesus wurde gesperrt - in Counter-Strike 2. Wie Arsenals Stürmer auf X postete, bekam der Brasilianer einen VAC-Bann verhängt. Der Vorwurf liegt entsprechend auf der Hand. So soll Jesus im Spiel betrogen haben, da es sich um einen Ausschluss durch das Valve-Anti-Cheat-System handelt. Normalerweise trifft der Entwickler die Entscheidung und Valve führt den Ausschluss lediglich durch. Da Valve für CS2 jedoch der Entwickler ist, liegt beides in ihren Händen.

Nach Meinung des Torjägers sei der Bann jedoch "unfair", er bat über den Kurznachrichtendienst um Hilfe sowie eine Aufhebung. Inwiefern er betrogen haben soll oder ob es sich um einen Fehler handle, ist nicht bekannt. Irrtümliche Ausschlüsse waren in der Vergangenheit beispielsweise durch ein neues Treiber-Update für AMD-GPU-Nutzer entstanden.

Inventar im Wert von 37.000 Euro

Dennoch hat Jesus durch den Bann zumindest erst mal keinen Zugriff mehr - auch auf sein Inventar. Dort hat der Arsenal-Spieler mitunter teure Ingame-Gegenstände, darunter eine auf knapp 740 Euro taxierte Waffe. Insgesamt wird der Wert seines Inventars auf rund 37.000 Euro geschätzt. Eine Reaktion von Valve gab es indes noch nicht, der Spielausschluss hat aktuell laut Steam-Profil weiterhin Bestand.

Auch Jesus' Landsmänner Neymar oder Casemiro sind bekannt dafür, große Fans des Shooters zu sein. Generell ist Counter-Strike in Brasilien beliebt - Neymar unterstützte schon häufiger das eSport-Team FURIA bei Major-Turnieren. Einige Fans nutzten den Post des 26-Jährigen für Sticheleien gegen ihn. Schließlich läuft die Spielzeit für Jesus derzeit noch nicht nach Maß. Seit vier Begegnungen wartet er bei Arsenal auf einen Treffer. Aktuell steht der Angreifer in sechs Premier-League-Partien bei drei Toren und zwei Vorlagen.