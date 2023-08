37 Punkte: Doncic führt Slowenien zum Auftaktsieg - Team USA deklassiert Neuseeland

Am zweiten Tag der Basketball-WM hat auch der Top-Favorit seine Visitenkarte abgegeben: Team USA hat Neuseeland das Nachsehen gegeben, während Luka Doncic die Slowenen zuvor zu einem gelungenen Start führte.

Luka Doncic hat ein beeindruckendes WM-Debüt gefeiert und seine Slowenen zum ersten Sieg in der Vorrunde in Okinawa geführt. Der 24 Jahre alte Point Guard der Dallas Mavericks sammelte am Samstag beim 100:85 (56:51) über Venezuela 37 Zähler.

Doncic gilt in Abwesenheit zahlreicher Stars wie Nikola Jokic (Serbien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) und Kevin Durant (USA) als Aushängeschild dieser WM, die neben dem japanischen Okinawa auch in Indonesien und auf den Philippinen stattfindet. Schon bei seinem Olympia-Debüt 2021 hatte er überragt, damals mit 48 Punkten.

Besonders in der Zone setzte sich der 24-Jährige vor 6389 Fans immer wieder stark durch, lediglich seine Dreierquote (25 Prozent) hatte Luft nach oben. Nächster Gegner Sloweniens ist am Montag (13.30 Uhr MESZ/"MagentaSport") Georgien, das mit einem 85:60 über die Kapverdischen Inseln ins Turnier startete.

Duell mit dem DBB-Team?

Ex-Europameister Slowenien ist ein möglicher Zwischenrunden-Gegner der deutschen Mannschaft. Zu einem Duell zwischen Doncic und Deutschland würde es, sofern beide weiterkommen, am nächsten Freitag oder Sonntag kommen. Nur die zwei besten Teams aus den beiden Gruppen schaffen es in die Finalrunde, die in Manila stattfindet und mit dem Viertelfinale beginnt. Slowenien hat in Venezuela, Kap Verde und Georgien drei machbare Gruppengegner erwischt.

Banchero geht bei den US-Boys voran

Topfavorit USA legte ebenfalls mit einem Sieg los. Die Mannschaft von Head Coach Steve Kerr hielt Neuseeland mit 99:72 in Schach. Bester Korbjäger war Jungstar Paolo Banchero von den Orlando Magic mit 21 Punkten. Go-to-guy Anthony Edwards fügte 14 Zähler und sieben Rebounds hinzu.

zum Thema Alle Vorrunden-Tabellen auf einen Blick

Griechenland hielt sich indes auch ohne Giannis Antetokounmpo gegen Jordanien mit 92:71 schadlos. Giannoulis Larentzakis von Olympiakos Piräus war mit 19 Punkten der Topscorer der Hellenen.

Die bislang zweitmeisten Punkte im WM-Turnier nach den 109 der Letten am Freitag machten die Serben, die in ihrem Auftaktmatch gegen China gleich mit 105:63 triumphierten. In Quezon auf den Philippinen punkteten fünf Spieler aus dem Siegerteam zweistellig, darunter Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks (14).