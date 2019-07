Die Fußballer des Jahres seit 1960

2007: Mario Gomez

Was für eine Saison für Mario Gomez! Im Februar 2007 gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft und erzielte beim 3:1 gegen die Schweiz gleich ein Tor. Obwohl ihn ein Innenbandriss im Knie im März für zwei Monate außer Gefecht setzte, brachte er es in der Bundesliga auf 14 Tore für den VfB Stuttgart, darunter das wichtige 2:2 bei seiner Rückkehr in Bochum am vorletzten Spieltag. Die Krönung einer tollen Saison: Die Meisterschaft mit dem VfB. Die späte Belohnung für den Überflieger: Die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres 2007. imago images