34-Punkte-Klatsche: Alba fügt Rostock erste Saisonniederlage zu

Basketball - Highlights by MagentaSport 30.10.2022

4:02Alba Berlin schlägt dank einer überragenden Mannschafts-Leistung die bisher in der Liga ungeschlagenen Rostock Seawolves mit 104:70. Zur Halbzeit lag der Aufsteiger mit lediglich zehn Punkten hinten, doch Alba legte in den folgenden Vierteln nach und gewann am Ende deutlich.