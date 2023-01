34 Jahre später: Polizei gesteht Fehler bei der Hillsborough-Tragödie

Seit dem Unglück von Hillsborough sind beinahe 34 Jahre vergangen - nun hat die Polizei Versäumnisse eingeräumt und sich bei den Hinterbliebenen der 97 Opfer entschuldigt. In absehbarer Zeit soll es einen Verhaltenskodex für die Beamten geben.

Es sind Worte, die ziemlich spät kommen. "Die Polizei hat die Hinterbliebenen der Hillsborough-Katastrophe über viele Jahre hinweg im Stich gelassen. Es tut uns sehr leid, dass so vieles falsch lief." Diese Sätze sind Teil einer Erklärung, die die britische Polizei 34 Jahre nach dem Unglück von Sheffield abgegeben hat.

Die Aussagen stammen von Andy Marsh, dem Leiter der Berufsorganisation der Polizei in England und Wales. "Das Versagen der Polizei war die Hauptursache für die Tragödie und hat seitdem das Leben der Angehörigen kontinuierlich belastet", gestand Marsh und sprach in diesem Zuge auch davon, dass die Hinterbliebenen in der Vergangenheit "oft unsensibel" behandelt worden seien.

Der 15. April 1989 - ein schwarzer Tag

Bis heute ist der 15. April 1989 ein schwarzer Tag in der Geschichte Englands. Ein überfülltes Stadion, eine Massenpanik, einstürzende Tribünen und 97 Tote: Am Rande des FA-Cup-Halbfinals zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest kam es zu einem der verheerendsten Unglücke im Fußball überhaupt. Die tragischen Vorfälle ließen bei den Hinterbliebenen tiefe Wunden zurück und begleiten ganz England bis heute.

Um Aufarbeitungsprozesse künftig zu verbessern, will die britische Polizei einen Kodex einführen, den die Beamten in England und Wales unterzeichnen müssen. Auch das ist Teil der Erklärung, die die Behörde nun abgab. Mit ihrer Unterschrift sollen sich die Polizeikräfte verpflichten, Fehler einzugestehen, "nicht zu versuchen, Unentschuldbares zu verteidigen" und Unterlagen aufzubewahren. Im Nachgang der Hillsborough-Katastrophe waren zig Dokumente verloren gegangen oder vernichtet worden.