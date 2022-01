34:31! Große Bengals-Show lässt Chiefs stolpern - Brady kommt noch zurück

Die Cincinnati Bengals sind nach Jahren zurück an der Spitze der AFC North. Diesen lange hinterhergejagten Erfolg erreichte das Team um Quarterback Joe Burrow unter anderem mit einer großartigen Wide-Receiver-Show. Außerdem im frühen Week-17-Fenster: grausame Giants, späte Raiders und zurückschlagende Buccaneers.

Chase stielt den Chiefs die Show

Vergangene Woche hatte Joe Burrow einen Auftritt für die Geschichtsbücher hingelegt und seine Bengals damit dem Schritt zum ersten AFC-North-Triumph seit 2015 ein großes Stück nähergebracht. Eine Woche später war sein Wide Receiver Ja'Marr Chase, den der Quarterback noch aus gemeinsamen LSU-Tagen kennt, an der Reihe.

Der 21-Jährige verbuchte beim vom Start weg hochklassigen Duell mit den Kansas City Chiefs (11:5) schier unglaubliche 266 Receiving Yards mit gerade einmal elf Catches - darunter auch noch drei Touchdowns, einen davon für allein 72 Yards. Zugleich hielt Chase seine Farben damit trotz anfänglichen 0:14- und 14:28-Rückständen immer wieder im Spiel.

Damit machte der Rookie und Erstrunden-Pick dieses Jahes (5. Stelle) die gesamte Abwehr der Chiefs verrückt, fügte Kansas City um Spielmacher Patrick Mahomes (259 Yards, zwei TDs, keine Interception) die erste Niederlage nach acht Siegen am Stück zu und tütete für Cincy außerdem vorzeitig den ersten AFC-North-Sieg seit 2015 ein. Ganz nebenbei waren Chases 266 Receiving Yards gleich zwei Rekorde in einem: Noch nie zuvor hatte ein Spieler der Bengals mehr in einer Partie - und nie zuvor hatte ein NFL-Neuling mehr in einem Match.

Brady-Comeback nach Brown-Skurrilität

Richtig überrascht wurden die Buccaneers (12:4) in dieser Week 17. Der amtierende Super-Bowl-Champion aus Tampa Bay musste bei den über die gesamte Saison schwachen New York Jets ran - und lag zur Pause plötzlich 10:17 hinten.

Obendrein kam es im dritten Viertel noch zu einer abermalige Posse um Antonio Brown, dem Enfant Terrible der NFL. Der Wide Receiver hatte sich plötzlich frustriert an der Seitenlinie gezeigt, war seine Klamotten losgeworden und hatte sich halbnackt verabschiedet.

Mit all diesen Widrigkeiten taten sich die Bucs insgesamt äußerst schwer, zumal die Jets (4:12) als krasser Außenseiter mitunter auch mit frechen Trickspielzügen zu überraschen wussten. Das letzte Wort sollte aber einmal mehr der siebenmalige Super-Bowl-Champion Tom Brady haben. Der 44-Jährige stockte sein Konto nach anfänglicher Interception letztlich auf 410 Yards und drei Touchdown-Pässe auf und fand mit seinem finalen Traumpass Receiver Cyril Grayson, der sich geschickt in die Endzone drehte und so den 33-Yard-TD einstrich.

Rams ziehen Ravens doch noch den Zahn

Schlechter konnte das Gastspiel bei den Baltimore Ravens (8:8) für die Los Angeles Rams (12:4) nicht beginnen: Quarterback Matthew Stafford, neben seiner famosen Klasse bei weiten Würfen auch immer wieder für Schnitzer bekannt, warf direkt zum Start eine Interception. Diese wurde gar als Pick Six von Safety Chuck Clark, der wenig später gleich noch eine Interception von Stafford fangen sollte, bis in die Endzone zurückgetragen.

Konnte sich nach seinen Fehlern am Ende beim Team bedanken: Rams-Quarterback Matthew Stafford. Getty Images

Von den Rückschlägen (0:10- und 7:13-Rückstände) ließ sich L. A. aber nicht aufhalten, das Team biss sich vielmehr zurück ins Spiel und siegte am Ende hauchzart mit 20:19. Odell Beckham Jr., der bei den Rams wieder aufdreht, tütete eine Minute vor Ablauf der Uhr den wichtigen Touchdown ein. Kurz darauf stoppte dann noch Star-Linebacker Von Miller die Ravens-Offense, die den auch aus sehr weiten Entfernungen starken Kicker Justin Tucker so nicht mal mehr ansatzweise in Field-Goal-Nähe brachte.

Raiders erhalten ihre Play-off-Chance

Im Kampf um die Endrunde kam es in der frühen Sonntagsschicht noch zum direkten Vergleich zwischen Colts und Raiders. Nach verschlafenem Start der Hausherren aus Indianapolis (0:10- und 3:13-Rückstand) verbesserte sich vor allem der zuletzt an Corona erkrankte und dagegen nicht geimpfte Spielmacher Carson Wentz. So kamen die Colts (9:7) am Ende bis zum 20:20 heran, ließen den Gästen aus Las Vegas aber noch ein wenig Zeit auf der Uhr. Und das wussten die Raiders (9:7) vor allem mit dem starken Receiver Hunter Renfrow (76 Yards, ein TD) zu nutzen. Sie arbeiteten sich übers Feld, am Ende konnte dann der sichere Kicker mit Ablauf der Uhr zum 23:20 verwandeln.

Ganz kleine Giants

Einen komplett gebrauchten Abend durchlebten die New York Giants (4:12). Längst aus dem Play-off-Rennen ausgeschieden gingen die stolzen "G-Men" mit Quarterback Mike Glennon ins Rennen bei den ebenfalls schon nicht mehr im Endrundenrennen befindlichen Chicago Bears (6:10). Glennon höchstpersönlich sollte aber mit dem Rest der New Yorker dafür sorgen, dass schon in den ersten zwei Vierteln ein einziger sportlicher Horror passierte. Der Spielmacher warf zu Beginn direkt eine Interception und schaffte in den ersten 30 Minuten dieses Spiels nur eine einzige Completion. In Sachen Passing Yards hieß es zur Pause sogar minus 16.

Besser wurde es auch danach nicht: Die Giants waren der Aufgabe schlicht nicht gewachsen, gingen mit 3:29 baden und beendeten das Spiel am Ende mit minus zehn Passing Yards. Glennon selbst erlaubte sich insgesamt zwei Interceptions bei nur vier angebrachten Zuspielen.

Was war sonst noch los?

Steht mit den New England Patriots gleich in seiner ersten NFL-Saison in den Play-offs: Mac Jones. Getty Images

Ein wildes Schneetreiben hatten die Buffalo Bills in Western New York zu überstehen. Das Team aus der AFC East trumpfte nach schwachem Start (Safety von den Atlanta Falcons erreicht) aber auf und erreichte kurz vor Ende des ersten Viertels den ersten Touchdown zum 7:2. Diesen Vorsprung ließ sich die Mannschaft nicht mehr nehmen, obwohl Spielmacher Josh Allen keinen Touchdown-Pass schaffte und gleich dreimal abgefangen wurde. Dafür rannte der Quarterback aber zweimal selbst in die Endzone.

Mit dem Sieg über die Falcons, die ihrerseits ihre noch kleinen Play-off-Chancen nicht aufrechterhalten konnten, untermauerten die Bills zugleich Rang 1 in der Division vor den New England Patriots. Ein Sieg war dazu nötig, weil die Pats ihrerseits die Heimspielaufgabe gegen die Jacksonville Jaguars erfolgreich meisterten - und wie: New England (10:6) um Rookie-Spielmacher Mac Jones (227 Yards, drei TDs) schaufelte den überforderten Gästen um First Overall Pick Trevor Lawrence (193 Yards, ein TD, drei Int.) einen sogenannten "50 Burger" auf den Teller. Nach insgesamt sieben offensiven Touchdowns stand letzten Endes ein 50:10-Erfolg inklusive Play-off-Ticket zu Buche.

Nah dran an einer Endrundenteilnahme sind auch die Philadelphia Eagles (9:7), die ihre Auswärtsaufgabe beim nun endgültig ausgeschiedenen Washington Football Team (6:10) mit 20:16 lösten. Running Back Boston Scott überzeugte dabei mit zwei Touchdowns. Einen Rückschlag nach sieben Erfolgserlebnissen am Stück erlebten derweil die Miami Dolphins (8:8), die deutlich mit 3:34 bei den Tennessee Titans um Ryan Tannehill (120 Yards, zwei TDs, keine Int.) verloren. Apropos Titans: Das Team ist fortan Erster in der AFC.

